Maserati torna alle corse: in Formula E con la Tipo Folgore

La Maserati MSG Racing, divisione sportiva della Casa del Tridente, ha svelato la nuova Maserati Tipo Folgore, monoposto 100% elettrica che gareggerà nel Campionato di Formula E e vettura che segna lo storico ritorno alle corse della celebre casa modenese.

Maserati Tipo Folgore: un debutto in grande stile

La Casa del Tridente ha svelato la sua prima monoposto elettrica in Piazza Grande a Modena, cuore della Motor Valley: si tratta di un immancabile omaggio alla città che da oltre 80 anni ospita il celebre brand automobilistico e primo marchio italiano a debuttare nel campionato di Formula E. La Maserati Tipo Folgore scenderà in pista a Valenzia dal 13 al 16 dicembre per i test pre-stagionali. Il 14 gennaio 2023 debutterà invece all’Autodromo Hermanos Rodriguez di Città del Messico, in occasione della prima gara stagionale.

Maserati Tipo Folgore: l’estetica

La nuova monoposto sfoggia l’iconica livrea di colore blu che richiama il glorioso passato del marchio. Non manca il simbolo del tridente sul muso e la firma Maserati Corse con il Tricolore italiano che impreziosisce le pance laterali.

600 kW di potenza

Dal punto di vista tecnico e meccanico, la Tipo Folgore sfrutta l’ultima piattaforma delle monoposto di Formula E abbinata ai propulsori anteriori e posteriori che erogano una potenza complessiva di 600 kW e vantano un’efficienza energetica del 95%, in grado di ottenere oltre il 40% dell’energia utilizzata in gara dalla sola frenata rigenerativa.

Una storia gloriosa nelle corse

La prima auto da competizione della Casa del Tridente fu la Tipo 26, che debuttò nella Targa Florio del 1926, raggiungendo il primo posto di classe e l’ottavo posto assoluto, con il pilota Alfieri Maserati. 96 anni dopo la storica vittoria, la nuova Maserati Tipo Folgore cercherà di rinverdire i fasti di una volta sui circuiti cittadini di tutto il mondo.