DS Automobiles al via della decima stagione di Formula E

DS Automobiles è pronta a partecipare alla decima stagione dell’ABB FIA World E World Championship che sta per partire. Analogamente all’anno precedente, la prima gara della stagione avrà luogo a Città del Messico il sabato 13 gennaio 2024. Questa gara di apertura si svolgerà su una versione ridotta dell’Autodromo Hermanos Rodriguez e vedrà competere sette delle più prestigiose case automobilistiche al mondo, rappresentate da 11 squadre.

DS Automobiles pronta per la decima stagione di Formula E che parte il 13 gennaio

Il pilota francese Jean-Eric Vergne, l’unico a essere stato due volte campione nella storia della Formula E, e il campione del 2022 Stoffel Vandoorne, correranno per conto di DS Automobiles, sfidando gli altri 20 piloti in griglia. Con due titoli consecutivi, 16 vittorie e 47 podi, il costruttore francese di auto premium vanta un impressionante palmares nella Formula E, affiancato da un riconosciuto know-how globale nella tecnologia elettrica. Sulla base di tutto ciò l’obiettivo della casa francese è chiaro: tornare a essere protagonisti nel campionato.

Eugenio Franzetti, direttore di DS Performance, ha dichiarato: “Le emozioni sono sempre intense alla prima gara della stagione. Innanzitutto, è un immenso piacere per tutti noi essere di nuovo insieme. Negli ultimi cinque mesi, tutti i collaboratori di DS Performance e Penske Autosport hanno lavorato con impegno per migliorare la DS E-Tense FE23. Ci siamo concentrati soprattutto sullo sviluppo del software, dato che il gruppo propulsore è lo stesso dell’anno scorso. Siamo pronti a lavorare ancora più duramente per ottenere risultati migliori rispetto all’anno scorso.“