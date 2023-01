Formula E 2023, Jake Dennis conquista la prima gara della stagione

Jake Dennis ha conquistato la prima gara della stagione 2023 del Campionato di Formula E che si è svolta a Città del Messico. L’ePrix conquistato al pilota inglese è stato inoltre il primo ad aver visto l’uso delle nuove monoposto elettriche Gen3.

Formula E: il team Andretti fa il pieno di punti

Il team Andretti ha letteralmente dominato la corsa portando a casa il pieno di punti, compreso quello aggiuntivo dedicato al giro più veloce. Sul secondo gradino del podio è salito Pascal Wehrlein e la sua Porsche, mentre al terzo posto troviamo Lucas di Grassi e Mahindra.

Formula E: Dennis “matador” di Città del Messico

Nonostante la pole di Lucas di Grassi, Dennis ha recuperato portando a termine una gara senza sbavature, grazie ad un ritmo elevatissimo e inarrivabile per gli altri piloti in gara. Grazie proprio al suo elevato ritmo mostrato fin dai primi giri, il pilota anglosassone ha sorpassato quasi subito quello brasiliano per poi lanciarsi immediatamente in una fuga forsennata.

La Sefety Car rimescola le carte in tavola

Dopo aver lasciato indietro gli altri piloti, Dennis ha potuto gestire bene il suo vantaggio e l’energia della batteria della vettura. Successivamente, l’ingresso della Sefety Car avvenuta a metà gara, dopo l’incidente di Edoardo Mortara, ha rimischiato le carte. Nonostante l’imprevisto, il pilota del team Andretti ha mantenuto la Leadership della gara portando a casa una vittoria schiacciante.

Gara poco emozionante

A parte l’ottima prestazione di Dennis, la prima gara messicana con le Gen3 protagoniste è stata quasi priva di emozioni. Questo probabilmente perché tutti i piloti hanno cercato di non commettere sbavature e di arrivare al traguardo con l’obiettivo di raccogliere preziosi punti che potrebbero risultare fondamentali nel corso del campionato.

Lucas Di Grassi brilla a fine gara

L’unico duello esaltante si è visto sul finire della gara per la battaglia per il podio: la Mahindra di Lucas Di Grassi si è dovuta difendere dagli attacchi della monoposto Andretti guidata dall’altro pilota, André Lotterer, e dalla McLaren di Hughes, con quest’ultimo arrivato però quinto al traguardo.

La classifica piloti e costruttori

Alla fine dei conti, la classifica piloti vede Dennis al comando con 26 punti, seguito da Pascal Wehrlein e da Lucas di Grassi, entrambi con 18 punti. In quarta posizione troviamo André Lotterer con dodici punti. Per quanto rigiarda la classifica costruttori, Avalanche Andretti Formula E inaugura è il team leader con 38 punti, seguito da Porsche a 24 punti e da Mahindra a 18. La quarta posizione è invece occupata dalla McLaren forte di 10 punti come la Envision Racing. Il prossimo appuntamento con la Formula E sarà il 27 e 28 gennaio, per il doppio appuntamento in Arabia Saudita.