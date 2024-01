Maserati pronta per la sua seconda stagione in Formula E

La 10ª stagione del Campionato del Mondo ABB FIA Formula E si apre con l’E-Prix di Città del Messico, un evento di grande rilevanza nel panorama del motorsport completamente elettrico. Maserati si fa notare come il primo e unico rappresentante italiano in questa innovativa competizione. Nella stagione 2024, il team Maserati MSG Racing presenta una nuova coppia di piloti: Maximilian Günther e Jehan Daruvala, quest’ultimo esordiente di quest’anno.

Al via la seconda stagione di Formula E per il team Maserati

Il costruttore modenese ha ottenuto risultati significativi nella stagione precedente, concludendo al sesto posto grazie a tre podi e una vittoria ottenuta da Günther. Questi successi non solo consolidano l’anima racing del marchio, ma rappresentano anche un passo importante nell’evoluzione della sua gamma completamente elettrica, la gamma Folgore. Nel 2024, il marchio Tridente si concentra sull’innovazione tecnologica e sull’obiettivo di raggiungere nuovi traguardi sportivi. Con l’obiettivo di trasferire l’esperienza accumulata nelle competizioni alla sua gamma Folgore, il marchio pianifica che entro il 2025 tutti i suoi modelli saranno disponibili con propulsione completamente elettrica.

Maximilian Günther ha mostrato un grande entusiasmo per l’inizio della stagione, evidenziando sia le sfide tecniche che l’energia unica dei tifosi messicani. Nel suo debutto con il team di Modena, Jehan Daruvala ha sottolineato l’importanza dell’atmosfera e dell’impatto psicologico sui piloti. Ricordiamo infine che La 10ª stagione di Formula E sarà la più estesa fino ad oggi, con 17 gare che includono nuove tappe in Asia e l’aggiunta del Circuito di Misano Adriatico, sostituendo Roma come unica tappa italiana.