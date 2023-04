Maserati, Davide Grasso: ‘Il progetto Folgore dà inizio a una nuova era rivoluzionaria per il brand’

Al Salone di Shanghai 2023 è presente anche Maserati con i suoi ultimi modelli 100% elettrici, segnando un momento storico in veste di primo luxury brand italiano a produrre EV.

Il Tridente ha sfruttato il salone automobilistico cinese per presentare il suo primo SUV completamente elettrico, il Maserati Grecale Folgore, affiancato dalla nuova GranTurismo – sia con motore a combustione interna che nella versione Folgore 100% elettrica.

All’evento è presente anche il CEO Davide Grasso, il quale ha rilasciato una dichiarazione mentre presentava al pubblico di Auto Shanghai 2023 la gamma a zero emissioni proposta attualmente dal brand modenese.

“È un momento decisivo per il marchio Maserati. Oggi siamo in Cina al Salone dell’auto di Shanghai; siamo in Italia per l’evento cosmopolita della Milano Design Week; siamo in tutto il mondo a celebrare il futuro: è un nuovo inizio per il nostro marchio. Celebriamo Folgore, il progetto di elettrificazione che è diventato realtà ed è pronto ad aprire la strada in questa era rivoluzionaria. Sono entusiasta di essere qui a Shanghai, che non è solo una esposizione internazionale, ma anche una piattaforma globale per l’innovazione e il luogo ideale in cui svelare i primi modelli elettrici della storia di Maserati”, ha dichiarato l’ad dell’azienda.

La gamma elettrica è composta attualmente solo da Grecale e GranTurismo

Per chi non lo sapesse, Folgore è il nome che identifica la line-up full electric dello storico marchio modenese e rappresenta l’innovazione, il lusso, la bellezza funzionale e quella visione che unisce passato e futuro nel nome dello stile incomparabile di Maserati.

L’elettrificazione rappresenta un ruolo molto importante nella strategia futura del costruttore italiano, che si è impegnato a produrre versioni elettriche di tutti i suoi modelli entro il 2025 e di proporre soltanto EV entro il 2030.