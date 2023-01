Formula E: parte una stagione ricca di novità

La Formula E si appresta a vivere la stagione 2023, quella in cui debutteranno le nuove monoposto Gen3. La prima gara è fissata per il prossimo weekend, e si disputerà in Messico. Andiamo scoprire le novità che ci attendono in questo campionato.

Formula E: nel 2023 arrivano nuovi team

Arrivano nuovi team in Formula E, nello specifico c’è McLaren che, oltre alla F1, raddoppia il suo impegno in pista, cimentandosi in un campionato particolarmente difficile. Inoltre, con il nuovo regolamento, ecco che si affaccia nelle corse delle monoposto elettriche la Maserati. Un nome suggestivo, dal grande passato, che ambisce ad arrivare ai vertici della categoria. Anche Cupra si mette in gioco, e manifesta il suo impegno verso la transizione energetica anche in chiave racing.

Monoposto sempre più potenti

La novità più significativa della stagione di Formula E che sta per iniziare è senza dubbio quella relativa alle monoposto. Arrivate alla terza generazione, le vetture elettriche in questione arrivano a 350 kW in modalità qualifica o Attack Mode, ed a 300 kW, in gara. Si parla di un incremento di potenza pari al 25%, che le spinge fino a 320 km/h: niente male per delle auto che corrono in circuiti cittadini. Il tutto è accompagnato da una riduzione di peso di 50 kg, e dalla possibilità di ottenere il 40% dell’energia utilizzata in gara dalla rigenerazione nelle frenate. Infatti, con due motogeneratori, rispettivamente all’anteriore ed al posteriore, raddoppia la capacità rigenerativa.

Tornano i pit-stop

Nella seconda parte della stagione 2023 di Formula E dovrebbero tornare in voga i pit-stop, con lo scopo di fornire una ricarica rapida alla batteria in 30 secondi. Il sistema è ancora in via di perfezionamento, per cui, inizialmente si correrà sfruttando ancora la formula dell’Attack Mode per rendere ancora più accattivanti le gare. Quindi, potremo vedere anche in questa categoria delle strategie come quelle utilizzate in F1, anche se nella massima formula sono le gomme a fare la differenza nelle soste.