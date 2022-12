Formula E: la stagione 2023 sarà la più lunga

La Formula E si prepara all’ennesima rivoluzione, quella delle monoposto della Gen3. Si tratta di auto ancora più performanti, che portano ad un altro livello il campionato dedicato alle elettriche per antonomasia. Da poco è stato reso noto il nuovo calendario, che si annuncia il più lungo di sempre per la serie ad impatto zero.

Formula E: nel 2023 16 gare su 11 circuiti differenti

Sono 16 le gare in programma per il campionato di Formula E 2023. Si correranno su 11 circuiti diversi a partire dal 14 gennaio con la tappa di Città del Messico. Poi sarà la volta dell’Arabia Saudita, con le gare del 27 e 28 gennaio presso il circuito di Ad Diriyah. Quindi, l’11 febbraio sarà la volta dell’India, precisamente ad Hyderbad. Sempre nello stesso mese, il 25, le monoposto elettriche arriveranno in Sud Africa per la gara di Città del Capo. Precisamente un mese dopo, il mondiale delle elettriche si trasferirà in Brasile, a San Paolo. Mentre il 22 ed il 23 aprile sono in programma le due tappe di Berlino. Si passa per l’affascinante corsa di Monte Carlo il 6 maggio, prima dei due appuntamenti, del 3 e 4 giugno a Jakarta, in Indonesia. Il 24 giugno la Formula E arriva in America, precisamente a Portland, per poi tornare in Europa a luglio. Nello specifico, il 15 ed il 16 luglio ci saranno le due gare di Roma. Quindi, la stagione si chiuderà nello stesso mese, nelle date del 29 e 30, con i due ePrix di Londra.

Sparisce il fanboost

Nel 2023 la Formula E vedrà scomparire il fanboost, quell’upgrade di potenza generato dai voti social decisamente discutibile. In compenso, ci sarà il debutto dell’Attack Charge, ovvero di soste di 30 secondi per avere più carica da spendere nel prosieguo della gara. Sarà presente in alcune gare per verificarne le potenzialità. Anche perché bisogna capire come andranno le nuove monoposto che avranno capacità rigenerative decisamente superiori.

Nuovi arrivi e saluti illustri

Tra i nomi altisonanti che debuttano in Formula E nel 2023 sicuramente spicca quello di Maserati, che torna alle corse in modalità sostenibile. Ma c’è anche McLaren, prima coinvolta nella serie per componenti tecniche. Mentre si affaccia anche Cupra, che punta forte sull’elettrico e mira a diventare un Brand protagonista. Nel contempo, dopo 2 campionati piloti consecutivi, Mercedes saluta la compagnia e si concentra altrove, magari per tornare in vetta in F1. Mentre Techeetah abbandona dopo la parentesi vincente con DS. Non ci saranno nemmeno le power unit firmate Audi e BMW. Insomma, sarà una stagione ricca di cambiamenti.