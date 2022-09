Maserati GranTurismo Folgore: il video aspettando il debutto

Nonostante ci sia stato chi ha messo in dubbio il futuro di Maserati, il brand del tridente è più forte che mai e sta prendendo molto sul serio il suo ruolo di marchio di lusso Stellantis, anche se ciò significa che deve prepararsi per un domani 100% elettrico. L’obiettivo dell’azienda italiana è avere una variante a emissioni zero di tutte le sue auto entro il 2025. Quella data è dietro l’angolo, quindi anche il lancio della prima Maserati completamente elettrica è vicino. Sarà la Maserati GranTurismo Folgore ed è già in marcia per far capire che il DNA del marchio non è in pericolo.

Maserati GranTurismo Folgore: addio V8, semaforo verde all’elettrificazione

Si dice spesso che una Maserati senza un V8 non sia una Maserati, ma la Casa italiana ha già dimostrato di saper rompere gli schemi. La MC20, con il suo motore Nettuno V6 da 620 CV, ne è la migliore dimostrazione, anche se il vero banco di prova per un marchio di questo genere sarà la prossima generazione della GranTurismo. La rivale della Porsche 911 è scomparsa dal catalogo Maserati nel 2019. Quattro anni dopo scenderà in strada la sua erede lo farà con una ricetta completamente diversa, poiché abbandona il V8 dell’ultima GranTurismo per diventare la prima Maserati completamente elettrica .

Non rinuncerà ai motori a benzina

Seguirà il copione impostato dalla Maserati Grecale e sarà disponibile con motori a benzina e una versione a emissioni zero chiamata Folgore. Nonostante non sia stata ancora presentata ufficialmente, abbiamo già potuto farci un’idea del suo aspetto esterno qualche settimana fa, attraverso l’avvistamento di un’unità di prova camuffata.

La tradizione del sound continua

Adesso la Maserati GranTurismo Folgore è uscita di nuovo a fare una passeggiata e questa volta non si nasconde neanche troppo. Oltre a mostrare il suo design definitivo, mostra infatti anche parte degli interni e fa ascoltare il suo sound. Sì, è elettrica, ma Maserati non ha intenzione di dimenticare il sound. Il marchio considera questo tema fondamentale in tutte le sue vetture, ma soprattutto nella GranTurismo, che porta implicitamente la sportività nel suo nome. Pertanto, parte del team di sviluppo si è concentrata sulla creazione di una “colonna sonora” artificiale per il powertrain elettrico. Non è nemmeno lontanamente paragonabile al suono paradisiaco del V8, ma bisogna riconoscere che è più elaborato e sofisticato che in altre elettriche. Ma non è tutto. Dopo il tour californiano della GranTurismo con il comico Sebastian Maniscalco, sappiamo anche di cosa sarà capace la nuova bestia italiana 2+2 posti.

Maserati GranTurismo Folgore: motore e prestazioni

Secondo i suoi creatori, infatti, sarà in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 2,7 secondi e la sua velocità massima supererà i 320 km/h. Maserati, ai suoi tempi, aveva assicurato che avrebbe avuto più di 400 CV, ma questi dati confermano che sarà molto più potente e si avvicinerà ai 761 CV offerti dalla sua diretta rivale, la Porsche Taycan Turbo S.

Il video parla anche della sua capacità di caricare la batteria in modo ultraveloce. Potrà recuperare infatti energia sufficiente a percorrere 100 km in soli cinque minuti, ma Maserati non ha ancora rivelato l’autonomia totale che offrirà la sua batteria da 105 kWh. Un’altra cosa che i responsabili di Maserati chiariscono è che i clienti avranno a disposizione una moltitudine di opzioni di personalizzazione. Ma questa non è una novità, sappiamo già che qualsiasi Maserati può essere praticamente progettata su misura.

Maserati GranTurismo Folgore: arriverà nel 2023

Le cose da scoprire sono ancora tante, ma piano piano la Maserati Gran Turismo Folgore si sta facendo conoscere e non nasconde che segnerà una svolta nella storia del marchio. Ci lasceremo ogni dubbio alle spalle nel giro di pochi mesi, quando verrà presentata ufficialmente, all’inizio del 2023. Sbarcherà sul mercato il prossimo anno, poco prima della Maserati Grecale Folgore.