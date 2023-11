Nuova Maserati Quattroporte: c’è chi la immagina così [RENDER]

Nuova Maserati Quattroporte è la futura ammiraglia della casa automobilistica del tridente. Questa auto dovrebbe arrivare nel 2025 e di recente abbiamo avuto la conferma che sarà prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Mirafiori in Piemonte. Questa auto avrà il compito di sostituire non solo l’attuale generazione di Quattroporte ma anche la Ghibli. Infatti quest’ultima uscirà presto di produzione.

Ecco come cambierà la nuova Maserati Quattroporte che sarà lanciata nel 2025

Nuova Maserati Ghibli sarà realizzata sulla piattaforma STLA Large e la sua lunghezza supererà di poco i 5 m. Dunque sarà più compatta rispetto al modello attuale che raggiunge i 5,26 m. Questo proprio perchè dovrà sostituire anche la Ghibli. Di conseguenza, rispetto a precedenti generazioni in cui i cambiamenti erano solo di tipo evolutivo, la prossima Quattroporte cambierà abbastanza radicalmente il suo design. La vettura sarà solo elettrica rappresentando la prima auto di Maserati nella storia ad essere proposta solo in versione a zero emissioni.

Nuova Maserati Quattroporte avrà una gamma di motori che andranno dai circa 550 della versione entry level fino ai 760 cavalli della versione top di gamma con tre motori. Per quanto riguarda l’autonomia si dovrebbe arrivare almeno a 600 km grazie ad una batteria di circa 100 kWh. A proposito del design di questa futura auto di Maserati, qui vi mostriamo un render realizzato da futurism_collective e pubblicato su Instagram che immagina così la futura Quattroporte elettrica.