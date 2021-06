Maserati: i nuovi allestimenti GT, Modena e Trofeo per Ghibli, Quattroporte e Levante

In corrispondenza con la fase di aggiornamento delle rispettive lineup in chiave 2022, Maserati porta al debutto tre nuovi allestimenti dedicati a Ghibli, Quattroporte e Levante:

GT ;

; Modena ;

; Trofeo.

Lo studio delle tre inedite configurazioni, illustrano i vertici del “Tridente”, è frutto di un programma di sinergia fra il Centro Stile Maserati e la Divisione di Sviluppo Prodotto in ordine ad una precisa ricerca dei materiali, dei dettagli e delle caratterizzazioni dedicate. L’esordio commerciale di Maserati Ghibli, Quattroporte e Levante negli allestimenti GT, Modena e Trofeo è fissato per giovedì 1 luglio con il via alle ordinazioni. Da rilevare che la fase di “lancio” prende il via in concomitanza con l’inizio di Motor Valley Fest 2021, kermesse che fino a domenica 4 luglio pone il mondo dell’eccellenza della “Valle dei Motori” emiliano-romagnola (con Maserati pronta a fare gli “onori di casa”) sotto i riflettori dell’intero comparto automotive mondiale.

Gli elementi in comune si riconoscono nel nuovo stemma Maserati sul cofano – presente in gamma a partire dalle versioni “Model Year 2020 -, nel nuovo “logo” del Tridente sui montanti posteriori e nel rinnovato “lettering” collocato posteriormente. Inoltre, subito sopra le tre feritoie laterali è presente la targhetta che identifica ciascun allestimento (GT, Modena, Trofeo). Analogamente, i rispettivi interni mettono in evidenza la nuova iscrizione “Maserati” sul display centrale infotainment ed il nuovo logo “Trofeo” sui poggiatesta.

I contenuti GT

Sviluppato per amplificare gli atout di personalità, eleganza e fascino della produzione Maserati ed incarnare un’allure spiccatamente urbana, razionale e contemporanea che rappresenta tre dei concetti-chiave per il marchio modenese, l’allestimento GT si distingue per le seguenti dotazioni:

Cerchi in lega dedicati da 18” (Ghibli GT e Levante GT) e da 19” (Quattroporte GT);

Nuovi inserti cromati;

Sedili “Comfort” rivestiti in pelle;

Finitura Dark Mirror Trim per Ghibli GT, in radica per Quattroporte GT e Black Piano Trim per Levante GT.

Le dotazioni Modena

Rivolto ad una fascia di clientela attratta dal mondo dello sport inteso come tempo libero e contesto lifestyle in un ideale equilibrio fra dinamismo, eleganza e piacere di guida, l’allestimento Modena presenta, nell’ordine:

Cerchi in lega da 20” specifici;

Paraurti di disegno sportivo arricchito con dettagli in Piano Black;

Sedili semi-anatomici rivestiti in pelle;

Finitura Piano Black Trim (per Levante Modena e Quattroporte Modena) e Dark Mirror Trim (per Ghibli Modena).

A sua volta, una configurazione “Modena S” amplia le dotazioni con il pacchetto “Nerissimo Pack” e le pinze dei freni verniciate in rosso.

L’allestimento Trofeo

Creato per offrire all’appassionato ed al connoisseur un’identificazione materiale delle massime prestazioni offerte da Maserati, costituisce una caratterizzazione di assoluto livello per immagine di sportività, valori su strada e dotazioni. Il “pacchetto” comprende:

Finiture in fibra di carbonio;

Cerchi in lega da 21” con pinze dei freni verniciate in rosso;

Sedili anatomici rivestiti in pelle naturale “Pieno fiore”.

Le motorizzazioni