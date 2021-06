Motor Valley Fest 2021: programma, date, eventi

Giusto il tempo di mandare in archivio il MIMO, ed ecco un nuovo “big event” affacciarsi sulla platea più illustre dello scenario automotive nazionale, ovvero la “Valle dei Motori” che da sempre contraddistingue l’immagine tecnologica e di passione dell’Emilia Romagna. È il Motor Valley Fest 2021, pronto a tenere banco da giovedì 1 a domenica 4 luglio, con un “antipasto” di incontri fissato per mercoledì 30 giugno.

Ritorna il Salone dinamico

La terza edizione della kermesse con fulcro a Modena ed iniziative che coinvolgono gli autodromi di Modena, Varano de’ Melegari “Riccardo Paletti” e Misano Adriatico “Marco Simoncelli”, raccoglie idealmente il testimone dal Milano Monza Motor Show che si è svolto nella prima decade di giugno.

Il “plateau” degli appuntamenti è ampio (ne dettagliamo lo svolgimento qui sotto), e si articola fra incontri e Webinar che sarà possibile seguire in streaming con registrazione, ed iniziative “dal vivo”, in un formato “ibrido”, dinamico ed aperto a tutti che – inaugurato in un recente passato proprio in Italia – sta decisamente prendendo il posto dei “tradizionali” e ben più statici Saloni indoor.

I grandi nomi

Competizioni, industria, auto e moto storiche, nuove tecnologie, digitalizzazione, transizione ecologica ed elettrificazione, guida autonoma, mondo dell’Università e della ricerca, design, tendenze: questo il “menu” degli appuntamenti che si snoderanno nella “quattro giorni” tutta emiliana a base di motori e cultura.

Si inizia, mercoledì 30 giugno, con un convegno incentrato sul futuro hi-tech del motorsport che vede la presenza, fra gli altri, dell’amministratore delegato di Dallara Andrea Pontremoli, del responsabile delle Attività sportive di Lamborghini Giorgio Sanna e dell’ex pilota di F1 ed Endurance Emanuele Pirro.

Da giovedì 1 luglio, con il “taglio del nastro” il Motor Valley Fest 2021 apre l’articolato programma di iniziative, cui parteciperanno alcuni dei grandi nomi del più elevato comparto automotive “di casa”: dal responsabile Marketing e Attività commerciali di Ferrari Enrico Galliera, al CEO Ducati Claudio Domenicali, a Stephan Winkelmann (amministratore delegato di Lamborghini e Bugatti); fino ad Horacio Pagani. In programma, sempre giovedì, anche una “tavola rotonda” sull’evoluzione del settore dell’auto cui interverranno Angelo Sticchi Damiani (presidente ACI), Michele Crisci (Unrae) e Paolo Scudieri (Anfia).

Venerdì 2 luglio, riflettori puntati sulle questioni legate alla sostenibilità ed all’elettrificazione nonché alle nuove tecnologie “green” (e-fuel e idrogeno), sulla digitalizzazione e sulle start-up, sull’automotive design (con la partecipazione, fra gli altri, di Walter De Silva, Klaus Busse di Maserati e Chris Bangle) e sulle auto storiche. In tema di componentistica, da segnalare il convegno organizzato da Bosch sulle tendenze del settore per giovedì 1 luglio, cui farà seguito un incontro con gli studenti nell’ambito della sezione “Innovation and Talents”, e l’intervento di Fabio Giuliani (general manager di Bosch Italia) in un talk su idrogeno e biocombustibili.

Anteprima di Maserati Levante Trofeo Fuoriserie Edition

La novità, in anteprima mondiale e realizzata in partnership con Massimo Bottura, vive al Motor Valley Fest 2021 il proprio “vernissage”. In parallelo, Maserati – che al big event fa gli onori di casa e prende parte ad incontri su design, elettrificazione, auto storiche e nuove tendenze e presenterà agli studenti la propria realtà industriale, venerdì 2 luglio presso la Facoltà di Giurisprudenza di Modena – apre agli enthusiast le proprie porte, con la possibilità di effettuare dei tour guidati in fabbrica alla scoperta del processo di produzione della nuova supercar Maserati MC20, che sarà comunque esposta al pubblico nel cortile dell’Accademia Militare e si farà ammirare in forma dinamica nel complesso dell’Autodromo di Modena.

Incontro con l’eccellenza storica Ferrari

Fra gli eventi più rappresentativi della elevatissima tradizione culturale legata al mondo dell’auto in terra emiliano-romagnola, il Motor Valley Fest 2021 fa da cornice a “Cavallino Classic”, organizzato da Canossa Events. Il più importante Concorso d’eleganza a livello mondiale dedicato a Ferrari è in programma, presso Casa Maria Luigia nella “Città della Ghirlandina” da venerdì 2 a domenica 4 luglio. Ad animare la manifestazione, ci saranno 26 esemplari di modelli storici del “Cavallino” (alcuni dei quali visibili al pubblico per la prima volta dopo decenni), che provengono da quattro Continenti e quasi tutti restaurati a Modena, o comunque in una delle aziende che gravitano nella Motor Valley.

Agenda degli eventi

Di seguito l’elenco delle iniziative in cartellone a Motor Valley Fest 2021, suddivise fra expo, eventi dinamici, innovation and talent e convegni: ricordiamo che molti appuntamenti possono essere seguiti in streaming previa registrazione.

Mercoledì 30 giugno

Alle 9,30: “Tendenze future del settore Motorsport: le tecnologie, i materiali, l’innovazione”;

Alle 10: “Una panoramica del Progetto Class: una nuova architettura software in tempo reale per città intelligenti”;

Alle 14,30: “Trasferimento tecnologico e impresa: nuovi modelli di business per i settori ad alta tecnologia”;

Alle 17,30: “5G & Innovazione: Webinar online nell’ambito del Motor Valley Fest”.

Giovedì 1 luglio

Innovation & Talent

Ore 14: “Open Innovation”;

Ore 14,50: “Start-up Pitch”;

Ore 14,30: Tech talk Pagani;

Ore 15,30: Tech talk Bosch;

Ore 16,30: Tech talk Dallara;

Ore 17,30: Tech talk Hpe Coxa.

Convegni

Alle 9: Convegno inaugurale e saluti istituzionali, Keynote Speaker, Motor Valley Top Table;

Alle 14,30: “Italian Automotive Industry”;

Alle 15,30: “Financial Market & Automotive Valuation”;

Alle 16,30: “Racing: competition, technology, community”;

Alle 17,30: “Talents”;

Alle 18,30: “Automotive Start-ups: Worldwide experiences to supporto disruptive innovation”.

Eventi dinamici

Dalle 10: Jeep Tour 2021.

Expo

Dalle 9,30: Motor Valley Fest al MEF;

Dalle 10: “Artigiani del Terzo Millennio, maestri restauratori e carrozzieri di oggi e di domani”;

Dalle 10: mostra “Ricordando Simoncelli”;

Dalle 10: “Passioni di una vita fra Arte e Motori-Mostra di pittura di Alessandro Rasponi”;

Dalle 10: Mostra “Schedoni: un viaggio lungo 140 anni”;

Dalle 10: Mostra “Accadde oggi: Happy Birthday Made in Italy”;

Dalle 10: Esposizione Dallara;

Dalle 10: Esposizione Ducati;

Dalle 10: Esposizione Pagani;

Dalle 10: Esposizione Ferrari;

Ore 10: Esposizione Lamborghini;

Ore 10: Esposizione Maserati;

Ore 10: Circolo della Biella;

Ore 10: Esposizione Alpine;

Ore 10: Esposizione Porsche;

Ore 10: Piazza del Gusto con Piacere Modena;

Ore 10: Esposizione Hera;

Ore 10: Esposizione Stellantis;

Ore 10: Spazio Ares-apertura al pubblico;

Ore 10: Esposizione Polizia di Stato;

Ore 10: Esposizione Carabinieri;

Ore 10: Esposizione Polizia Municipale;

Ore 10: Abarth Motor Valley Tour;

Ore 10: Villaggio Mobilità e Attività dinamiche;

Ore 10: Platea Novi Sad;

Dalle 13,30: Maserati Showroom & Factory Tour opening.

Venerdì 2 luglio

Convegni

Alle 9: “Sostenibilità ed Elettrico”;

Alle 10: “Idrogeno e biocombustibili”;

Alle 11: “Social changes: how customers change?”;

Alle 11,30: “Motor Valley Accelerator event”;

Alle 12,30: “Simulation and Gamification, Virtual reality & Augmented reality”;

Alle 14: “Design”;

Alle 15: “Digitalisation and Artificial Intelligence”;

Alle 15: “Agricoltura e Motori. Sostenibilità e tecnologia innovativa al servizio del futuro”;

Alle 16: “Heritage”;

Alle 16,30: “Modena Automotive Smart area”;

Alle 17: “Fisco e Motori: le auto d’epoca e del lusso. Tavola rotonda: gli imprenditori incontrano i professionisti e la magistratura tributaria”;

Alle 18,30: “La tecnologia applicata al restauro”.

Innovation & Talent

Dalle 9,30: Tech talk Ferrari;

Dalle 10: Start-up Pitch;

Dalle 10,30: Tech talk Scuderia Alpha Tauri;

Dalle 11,30: Tech talk Lamborghini;

Dalle 12,30: Tech talk Energica;

Dalle 14: Start-up Pitch;

Dalle 14,30: Tech talk Ducati;

Dalle 15,30: Tech talk Marelli;

Dalle 16,30: Tech talk Maserati;

Dalle 17,30: Tech talk Texa.

Eventi dinamici

Dalle 9: GioCampus;

Dalle 10: CIV-Campionato Italiano Velocità Moto; Attività dinamiche; GT World Challenge Europe;

Dalle 10: Jeep Tour 2021;

Dalle 14: Ducati Test Ride-Multistrada V4;

Dalle 16: Qualificazioni Campionato virtuale Dallara ESports Championship powered by Lenovo;

Dalle 16,30: Pagani Show;

Dalle 16: Alfa;

Dalle 18: Parata Vernasca Silver Flag;

Dalle 18: Alpine Show;

Dalle 19: Attività Kart su prenotazione.

Expo

Dalle 9,30: Motor Valley Fest al MEF;

dalle 9,30: Maserati Showroom & Factory Tour opening;

Dalle 10: “Artigiani del Terzo Millennio, maestri restauratori e carrozzieri di oggi e di domani”;

Dalle 10: Mostra “Ricordando Simoncelli”;

Ore 10: “Passioni di una vita fra Arte e Motori-Mostra di pittura di Alessandro Rasponi”;

Ore 10: Mostra “Schedoni: un viaggio lungo 140 anni”;

Ore 10: Mostra “Accadde oggi: Happy Birthday Made in Italy”;

Ore 10: Motor Valley Village;

Ore 10: Esposizione Dallara;

Ore 10: Esposizione Ducati;

Ore 10: Esposizione Pagani;

Ore 10: Esposizione Ferrari;

Ore 10: Esposizione Lamborghini;

Ore 10: Esposizione Maserati;

Ore 10: Circolo della Biella;

Ore 10: Esposizione Alpine;

Ore 10: Esposizione Porsche;

Ore 10: Piazza del Gusto con Piacere Modena;

Ore 10: Esposizione Hera;

Ore 10: Esposizione Stellantis;

Ore 10: Paddock Attività dinamiche presso il Parco Novi Sad;

Ore 10: Spazio Ares-apertura al pubblico;

Ore 10: Esposizione Polizia di Stato;

Ore 10: Esposizione Carabinieri;

Ore 10: Esposizione Polizia Municipale;

Ore 10: Abarth Motor Valley Tour;

Ore 10: Villaggio Mobilità e Attività dinamiche;

Ore 10: Platea Novi Sad;

Alle 18: “Made in Italy: fra Heritage e Futuro”.

Sabato 3 luglio

Eventi dinamici

Alle 9: “Prove libere ASI attività Moto e Auto”;

Alle 9: “Grand Finale Dallara ESports Championship powered by Lenovo”;

Ore 9: “Ferrari Day”;

Alle 10: CIV-Campionato Italiano Velocità Moto; Attività dinamiche; GT World Challenge Europe; Parata Concorso di Modena; Old but G-Old;

Alle 10: “Energica Motor MyElectric Riding Experience”;

Alle 10: Jeep Tour 2021;

Alle 10: Abarth;

Alle 12,30: “Show stuntman Ducati Emilio Zamora”;

Alle 14: Ducati test ride-Multistrada V4;

Alle 14,30: GP con Auto a pedali Emilia Romagna-tappa di Maranello;

Alle 15: Concours D’élégance Trofeo Salvarola Terme;

Alle 15: Attività Scuderia De Adamich;

Alle 16: Alfa;

Alle 17: Prove libere Winner ESports.

Expo

Dalle 9: Varano Città;

Dalle 9: Pagani Automobili al Motor Valley Fest con esposizione di Pagani Zonda F;

Dalle 9,30: Motor Valley Fest al MEF;

Dalle 10: “Artigiani del Terzo Millennio, maestri restauratori e carrozzieri di oggi e di domani”;

Dalle 10: Mostra “Ricordando Simoncelli”;

Ore 10: “Passioni di una vita fra Arte e Motori-Mostra di pittura di Alessandro Rasponi”;

Ore 10: Mostra “Schedoni: un viaggio lungo 140 anni”;

Ore 10: Mostra “Accadde oggi: Happy Birthday Made in Italy”;

Ore 10: Motor Valley Village;

Ore 10: Esposizione Dallara;

Ore 10: Esposizione Pagani;

Ore 10: Esposizione Ferrari;

Ore 10: Esposizione Lamborghini;

Ore 10: Esposizione Maserati;

Ore 10: Circolo della Biella;

Ore 10: Esposizione Alpine;

Ore 10: Esposizione Porsche;

Ore 10: Piazza del Gusto con Piacere Modena;

Ore 10: Esposizione Hera;

Ore 10: Esposizione Stellantis;

Ore 10: Paddock Attività dinamiche presso il Parco Novi Sad;

Ore 10: Spazio Ares-apertura al pubblico;

Ore 10: Esposizione Polizia di Stato;

Ore 10: Esposizione Carabinieri;

Ore 10: Esposizione Polizia Municipale;

Ore 10: Abarth Motor Valley Tour;

Ore 10: Villaggio Mobilità e Attività dinamiche;

Ore 10: Platea Novi Sad;

Ore 10: Old but G-Old Vip Experience;

Ore 11,30: La Piccola Indianapolis;

Ore 9,30: Maserati Showroom & Factory Tour opening;

Ore 15: Concours D’élégance Trofeo Salvarola Terme;

Ore 17: “Paolino e i suoi amici-i formiginesi della Formula 1”.

Ore 21: PAF-Per Aria Festival.

Convegni

Ore 10,30: “La tracciabilità dal campo allo spazio: dal menu degli astronauti ai cibi del futuro”;

Alle 16: “Tedx Modena”.

Domenica 4 luglio

Eventi dinamici

Dalle 9: Visite guidate in Dallara Academy;

Dalle 9: Sicurezza stradale in pista;

Dalle 10: CIV-Campionato Italiano Velocità Moto, Attività dinamiche, GT World Challenge Europe;

Dalle 10: Energica Motor MyElectric Riding Experience;

Dalle 10: Jeep Tour 2021;

Dalle 10,15: The Race of Made in Italy;

Dalle 14: Ducati Test Ride-Multistrada V4;

Dalle 14,30: GP con Auto a pedali Emilia Romagna-tappa di Maranello;

Dalle 15: ASI solidale-Mini GP per bambini;

dalle 15: Club Motori di Modena;

Dalle 15: Concours D’élégance Trofeo Salvarola Terme;

Dalle 15,45: Memorial Bettega;

Dalle 17: Esposizione “Le macchine di Modena Terra di Motori”.

Expo