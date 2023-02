Maserati GranCabrio 2024: tutte le indiscrezioni

La nuova Maserati GranCabrio 2024 è stata avvistata per la terza volta, anche se non nella versione definitiva che, dal 2024 affiancherà la nuova GranTurismo come versione decappottabile. Il primo avvistamento era avvenuto lo scorso autunno in una prima fase di test, mentre il secondo è stato un’anteprima del marchio del Tridente servito a confermare il suo debutto mondiale nel corso di quest’anno 2023.

Gli ultimi test in Lapponia

Ora l’azienda modenese continua la sua tradizione presentandosi nel nord della Svezia nella seconda metà dei test invernali. Un gruppo di ingegneri di Maserati si è trasferito negli stabilimenti Stellantis vicino alla Lapponia con un prototipo della nuova Maserati GranCabrio. Nonostante l’aspetto fortemente camuffato, le linee principali della decappottabile rimangono in mostra, sfoggiando un design che non cambierà rispetto alla nuova GranTurismo, ad eccezione dell’elegante tetto in tela.

Stile roadster

In movimento, e anche parcheggiata, possiamo osservare da tutti e quattro i lati questa nuova versione della GranCabrio, dalle classiche proporzioni da roadster con il cofano anteriore molto lungo e l’abitacolo arretrato. Le misure non varieranno rispetto al modello a due porte. E nemmeno i suoi interni, che continueranno ad avere la configurazione 2+2 posti, oltre alla moderna e tecnologica plancia.

Maserati GranCabrio, seconda cabriolet dopo la MC20 Spyder

La nuova Maserati GranCabrio debutterà in questo 2023, ma la data dell’unveiling non è ancora nota. Poi sbarcherà sui mercati il prossimo anno. Dal punto di vista meccanico sicuramente condividerà la stessa gamma della GranTurismo, con le finiture Modena e Trofeo associate al potente V6 biturbo 3.0 litri “Nettuno”, con 490 CV nella prima e 550 CV nella seconda. Entrambe le versioni avranno il cambio automatico a 8 marce e doppia frizione, oltre alla trazione integrale. La gamma si completerà con un’inedita versione elettrica che aggiungerà il nome Folgore.