Maserati GranCabrio 2023: le foto dei muletti

Il marchio del Tridente ha confermato la seconda carrozzeria della nuova Maserati GranTurismo, mostrano alcuni primi prototipi della GranCabrio nei test su uno dei circuiti segreti del marchio, a Modena, nelle vicinanze della sede di Viale Ciro Menotti. La nuova Maserati GranCabrio 2023 è stata presentata con una speciale mimetica in piena notte e all’alba, in movimento e dimostrando le sue prestazioni. Allo stesso tempo ha mostrato le principali caratteristiche estetiche di questa nuova generazione. I fari sono a vista, così come le luci posteriori o il tetto in tela. Il resto è stato mimetizzato, anche se il design del frontale, delle fiancate e del posteriore non presenterà particolari distinzioni rispetto al modello a due porte.