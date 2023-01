Maserati GranTurismo 2023: prezzi e versioni

Dopo aver diffuso, qualche giorno fa, delle immagini degli interni della sua nuova superar, Maserati ora continua a diffondere informazioni sulla GranTurismo 2023, annunciando le versioni e i prezzi. In Italia la coupé sportiva del Tridente è già ordinabile con il via alle prevendite. Più avanti arriverà anche l’inedita versione elettrica, denominata Folgore e con oltre 700 CV di potenza.

Tutte le Maserati GranTurismo sbarcano in Italia con un equipaggiamento molto completo. Da evidenziare i fari intelligenti con tecnologia LED, i rivestimenti in pelle di alta qualità, i sedili elettrici e riscaldati, il navigatore touch screen, la strumentazione digitale, il doppio climatizzatore automatico, il portellone elettrico, i sensori di parcheggio, ecc.

PrimaSerie 75th Anniversary Launch Edition

Per il debutto commerciale della nuova GranTurismo Maserati propone una esclusiva limited edition a tiratura limitata di 75 unità, denominata PrimaSerie. Proprio come i 75 anni delle grand touring di Modena, numero che apparirà in bella mostra cucito a mano su tutti i poggiatesta all’interno dell’abitacolo e, fuori, sui coprimozzo delle ruote.

Esclusivi per questa versione saranno anche le tinte per la carrozzeria Grigio Lamiera o Nero Cometa con dettagli Rosso Corsa o Verde Menta. All’intento, inoltre, i rivestimenti sfoggeranno una tonalità bicolore, strizzando l’occhio alla prima versione della GranTurismo.

Motorizzazioni

La Maserati GranTurismodi nuova generazione non verrà realizzata a Modena, come la vettura precedente, ma sarà prodotta a Mirafiori (Torino). Sotto il cofano, almeno al lancio, potrà montare il motore V6 Nettuno declinato in due versioni, entrambe a trazione integrale. Sulla Modena il 3.0 litri V6 Twin Turbo sviluppa 490 CV, mentre sulla Trofeo arriva ad erogare 550 CV.

Nuova Maserati GranTurismo V6: le immagini ufficiali Guarda le altre 5 fotografie →

I prezzi della Maserati GranTurismo 2023

La prima, che è capace di toccare i 302 km/h di velocità massima e di scattare da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi viene proposta con un prezzo di partenza di 181.200 euro. Per la seconda, che arriva a 320 km/h e riduce il tempo sullo catto 0-100 a 3,5 secondi ci vogliono invece 226.200 euro.

Maserati GranTurismo 2023: gli optional

E se pensavate che il prezzo di base è inaccessibile, aspettate di conoscere il costo degli optional. Uno dei più cari è la speciale tinta carrozzeria Grigio Cangiante Fuoriserie che costa la bellezza di 21.960 euro. In totale ci sono comunque 7 tinte carrozzeria, molto più “accessibili” (4.636 euro): Bianco, Nero Ribelle, Grigio Maratea, Blu Emozione, Giallo Corse Fuoriserie, Rosso GranTurismo Fuoriserie, Blu Nobile e Grigio Maratea matte.

Maserati GranTurismo: le foto degli interni Guarda le altre 14 fotografie →

I cerchi, che di serie sono da 19 e 20 pollici rispettivamente davanti e dietro, possono essere sostituiti con cerchi forgiati Petaso da 3.660 o 4.270 euro o con gli Astreo da 4.880 o 5.490 euro. E con 1.000 euro si possono anche personalizzare i colori delle pinze dei freni gialle, blu, rosse o nere. Quelle in rosso anodizzato costano invece 2.196 euro.