Maserati GranCabrio 2023: confermata la nuova generazione

Il marchio del Tridente ha confermato la seconda carrozzeria della nuova Maserati GranTurismo, mostrando alcuni primi prototipi della GranCabrio nei test su uno dei circuiti segreti del marchio, a Modena, nelle vicinanze della sede di Viale Ciro Menotti.

Maserati GranCabrio 2023: un primo sguardo al design

La nuova Maserati GranCabrio 2023 è stata presentata con una speciale mimetica in piena notte e all’alba, in movimento e dimostrando le sue prestazioni. Allo stesso tempo ha mostrato le principali caratteristiche estetiche di questa nuova generazione. I fari sono a vista, così come le luci posteriori o il tetto in tela. Il resto è stato mimetizzato, anche se il design del frontale, delle fiancate e del posteriore non presenterà particolari distinzioni rispetto al modello a due porte.

Gli interni della nuova Maserati GranCabrio 2023

La nuova GranCabrio, versione open-air della GranTurismo manterrà lo stesso nome commerciale della cabriolet uscita dal mercato poco più di tre anni fa, dopo nove anni di vita. Anche gli interni saranno gli stessi, con due piccoli sedili nella parte posteriore dell’abitacolo e un notevole carico tecnologico al seguito, ereditato dalla coupé. In buona parte è questa la chiave per la quale il costruttore ha già avviato l’ultima fase di sviluppo, svolta parallelamente a quella della nuova GranTurismo.

Il motore V6 ‘Nettuno’ declinato in due step di potenza

Maserati ha confermato anche che il motore V6 da 3,0 litri “Nettuno” prenderà posto sotto il cofano anteriore della Gran Cabrio. Un propulsore che sarà proposto in due livelli di potenza, con 490 CV nel caso della versione più basica e 550 CV nel caso della più sportiva Maserati GranCabrio Trofeo. Due opzioni che usciranno a metà del 2023, con il lancio sul mercato previsto per la seconda metà del prossimo anno e alle quali si aggiungerà in seguito un’inedita versione Folgore 100% elettrica. La nuova GranCabrio sarà una delle prime decappottabili 100% elettriche ad alte prestazioni sul mercato.

Una vera e propria dichiarazione di intenti per mettere alle corde la confermata Polestar 6, che arriverà nel 2026. Un design all’avanguardia rispetto alla classe e al lusso italiani, ma entrambe dotate di potenti motori elettrici che raggiungeranno i 1000 CV.