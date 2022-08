Polestar 6: nel 2026 la nuova sportiva EV

Il suo nome è Polestar 6 e nel 2026 entrerà ufficialmente nella gamma Polestar. Il Brand premium, che mira a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel mercato dell’elettrico, ha svelato le caratteristiche tecniche della vettura a 4 anni dal suo arrivo.

Polestar 6: deriva dalla Roadster O2 Concept

Alla base del progetto Polestar 6 troviamo la Roadster O2 Concept che è stata mostrata ad inizio anno. Le premesse che potesse diventare una vettura reale a tutti gli effetti c’erano già, ma ora è stato dato il semaforo verde a tutta l’operazione. Lo scopo è quello di realizzare un’auto che possa competere con nomi altisonanti quali Alpine e Lotus, anche loro in procinto di rilanciare sul piatto dell’elettrico.

Piattaforma della Polestar 5 e batteria con architettura ad 800 volt

A livello tecnologico la Polestar 6 deriverà dalla medesima piattaforma della Polestar 5 attesa nel 2025. Per cui avrà una batteria con architettura ad 800 volt, come la Porsche Taycan, e sfrutterà 2 motori elettrici che le garantiranno una potenza complessiva di 886 CV e 900 Nm di coppia massima. Con questi valori le prestazioni saranno da vera sportiva, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h coperta in 3,2 secondi. La velocità massima, invece, si fermerà a 250 km/h. Ovviamente, si attendono tempi di ricarica estremamente rapidi in HPC.

Due auto in una