Maserati Classiche: arriva il certificato di originalità

Siamo arrivati all’avvio del programma, che fu annunciato lo scorso anno durante l’evento “MMXX: Time to be Audacious”, attraverso il quale viene reso disponibile per la prima volta per i proprietari dei modelli storici del Tridente un processo che certifica l’autenticità delle proprie auto. Questo progetto si chiama Maserati Classiche, il dipartimento che si occupa di tutelare e portare avanti la conservazione e l’originalità del patrimonio automobilistico della Casa modenese.

L’attestato

La prima auto stradale a essere finita sotto la lente d’ingrandimento di Maserati Classiche è stata una Mistral 3700 in colorazione argento Auteuil, costruita nel marzo del 1969. Quest’auto ha ottenuto il certificato al termine di scrupolose operazioni di verifica che includono oltre 300 azioni di controllo e il raffronto con i documenti presenti nell’Archivio Storico Maserati. Il programma di certificazione è destinato esclusivamente ai modelli del Tridente che hanno più di 20 anni di vita, alle serie speciali, anche recenti – come la MC12 o quelle della gamma Quattroporte – e offre servizi di manutenzione per le piccole riparazioni e di car detailing “on demand”.

I ricambi

Maserati Classiche garantisce inoltre supporto a collezionisti e clienti nella conservazione delle proprie auto, con la possibilità di avere un piano di assistenza dedicato fornito da Maserati che seguirà i proprietari nelle operazioni di manutenzione o restauro. A cominciare dal 2022 l’azienda si occuperà inoltre di realizzare ricambi originali per i modelli classici, non più disponibili, fondandosi sui bozzetti originali dei materiali dell’epoca.

A corredo di questo progetto, è partito anche il lancio di una linea di abbigliamento “Heritage” immaginata espressamente per gli appassionati delle auto storiche Maserati. Per chi, invece, fosse interessato a prenotare la richiesta di certificazione di autenticità il costruttore ha aperto una sezione dedicata sul sito Maserati. Un grande passo per chi vuole il meglio per la propria vettura classica del Tridente, che potrà godere di uno status ancora più importante.