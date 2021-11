Maserati Grecale: teaser scenografico e nuove indiscrezioni

Nuovi teaser per l’inedita Maserati Grecale, futura SUV media del premium brand italiano. Infatti, sul circuito dell’autodromo di Modena è stata realizzata la sagoma a forma di logo della Casa del Tridente da oltre cento metri di lunghezza, composta da ben 80 esemplari della suddetta vettura, alcuni dei quali anche senza i veli della classica camuffatura preserie.

Prosegue lo sviluppo finale

La nuova Maserati Grecale è entrata nella fase finale dello sviluppo e, attualmente, nei test di collaudo sono impegnati oltre 250 prototipi su strada in Giappone, Stati Uniti, Emirati Arabi, Cina, Finlandia e Italia. L’inedita SUV di medie dimensioni sarà svelata ufficialmente a Milano nel corso della prossima primavera, dopo il forfait dello scorso 16 novembre.

Inizialmente solo Mild Hybrid?

Intanto, circolano nuove indiscrezioni sulla gamma della Maserati Grecale che condividerà la piattaforma a trazione integrale con la Alfa Romeo Stelvio, da cui differirà per le maggiori dimensioni quantificate in 485 cm di lunghezza, 290 cm di passo e 535 litri di volume del bagagliaio. Inizialmente, dovrebbe essere disponibile solo nella configurazione Hybrid con l’allestimento GT, mossa dal motore 2.0 Turbo a benzina da 300 CV di potenza e 450 Nm di coppia massima, abbinato al cambio automatico ad otto rapporti e dotato della tecnologia Mild Hybrid da 48V. A livello di prestazioni, raggiungerà la velocità massima di 240 km/h, accelerando da 0 a 100 in 5,6 secondi.

Nuove indiscrezioni

Tra le altre caratteristiche della nuova Maserati Grecale figurerà il sistema multimediale Mia con il quadro strumenti digitale da 8,8 pollici e il display touchscreen centrale da 12,3 pollici, più il selettore delle modalità di guida Comfort, GT, Sport e Offroad. Successivamente, sono attese la sportiva declinazione Trofeo con il propulsore a benzina 3.0 V6 biturbo da oltre 500 CV di potenza per il 2023 e la versione Folgore a propulsione elettrica da 500 di autonomia massima con il pacco delle batterie da 90 kWh per il 2024.