Mahindra Scorpio-N: svelati i segreti del nuovo SUV indiano

Il colosso indiano Mahindra ha svelato un’ampia galleria di immagini ufficiali correlate da tutti i dati e le caratteristiche del nuovo Mahindra Scorpio-N, esattamente un mese dopo la sua prima anticipazione ufficiale. Soprannominato con l’originale appellativo “Big Daddy dei SUV”, lo Scorpio-N è disponibile con motori benzina e diesel, mentre la trazione integrale risulta opzionale.

Mahindra Scorpio-N: telaio da fuoristrada

Rispetto allo Scorpio, il nuovo modello è completamente nuovo e si basa su un telaio a longheroni e traverse di terza generazione. La vettura mantiene il carattere robusto del suo predecessore, ma nello stesso tempo porta in dote miglioramenti significativi in ​​termini di comfort di marcia, maneggevolezza e sicurezza. Il SUV è stato sviluppato dal Mahindra Research Valley (MRV), nei pressi di Chennai in India, in collaborazione con il Mahindra North American Technical Center (MNATC) negli Stati Uniti.

Design firmato Pininfarina

Il design del nuovo modello è un lavoro di squadra fatto dall’italiana Pininfarina e del Mahindra India Design Studio (MIDS). Lo Scorpio-N sfoggia le tradizionali proporzioni da fuoristrada, ma beneficia di una forma più aerodinamica rispetto al suo predecessore. Il corpo è più muscoloso, le luci LED appaiono molto più moderne mentre la griglia cromata incorpora il nuovo emblema di Mahindra.

Abitacolo ben rifinito

L’abitacolo può ospitare un massimo di sette passeggeri disposti su tre file di sedili. I sedili sono rivestiti in similpelle, non manca inoltre un ampio tetto apribile. Dal Il sistema di infotainment con touchscreen da 8 pollici basato sulla tecnologia AdrenoX, compatibile con Android Auto, Apple CarPlay, dotato di assistenza vocale Alexa e più di 70 app. La strumentazione digitale si affida ad un display da 7 pollici, mentre l’impianto audio è un 3D Immersive di Sony con 12 altoparlanti.