Una Lexus LFA davvero speciale all’asta negli USA

Una Lexus LFA del 2012 sarà battuta all’asta da RM Sotheby’s a Phoenix, in Arizona, il 26 gennaio prossimo. L’auto è verniciata in Absolutely Red ed è l’unica che abbina questa tinta esterna ai sedili in pelle rossa, con elementi neri in contrasto. Anche altri elementi dell’allestimento sono specifici, aggiungendo ulteriore esclusività alla proposta.

Una Lexus LFA speciale

La sportiva giapponese si presenta in splendida forma. Molto bassa la percorrenza accumulata nel corso degli anni: 7.400 miglia, pari a circa 11.909 chilometri. Si può parlare, quindi, di una vettura quasi pari al nuovo. Ciò può fare la differenza in termini di appeal collezionistico, specie oggi che l’interesse verso questo modello è cresciuto a vista d’occhio.

Auto tenuta in modo impeccabile

La Lexus LFA destinata a passare di mano è stata sottoposta a regolare manutenzione. Si tratta del 75° esemplare della serie. In totale ha avuto solo due proprietari, il secondo dei quali ha percorso con lei solo 400 miglia (644 km). Entrambi gli owner le hanno riservato delle cure maniacali. Le stime della vigilia ballano in un range fra 700 mila e 800 mila dollari. Non si può escludere un prezzo di aggiudicazione più alto. In casi del genere il livello di competizione fra gli offerenti può creare dei rilanci fuori controllo.

Un progetto ardito e coinvolgente

Ricordiamo che la Lexus LFA fu fortemente voluta dal CEO Toyota Akio Toyoda. Il modello è distante anni luce da quanto proposto storicamente dal marchio nipponico. L’esito degli sforzi progettuali fu una supercar i cui tratti, dinamici e vigorosi, sembravano disegnati dalla spada di un samurai. Con la stessa precisione l’auto aggredisce ancora oggi le strade e le piste di tutto il mondo. Certosina la cura dei dettagli. Il motore ha uno dei sound più belli che si possano desiderare. Stiamo parlando di un V10 aspirato di 4.8 litri di cilindrata, montato in posizione anteriore-centrale, che sviluppa 560 cavalli di potenza massima. Questa energia viene scaricata sulle ruote posteriori, garantendo un piacere di guida al top.