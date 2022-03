Lexus LFA Nurburgring: esemplare come nuovo vale 1 milione di euro

La Lexus LFA è già una instant classic, perché non ha tanti anni sulle spalle ma è già un’auto che stringe il cuore degli appassionati e che sta innalzando il proprio valore rispetto al – già alto – costo di fabbrica. Delle 500 unità realizzate ce ne sono alcune più speciali, infatti ne esistono 64 in versione Nurburgring che sono ancora più uniche e prestazionali. Sul sito Bring a Trailer è in vendita una di quest’ultime, la numero 349 delle 500 totali, che si trova in California. La sua particolarità è che ha percorso appena 3.200 km e questo le fa avere una quotazione da capogiro: 1 milione e 55 mila euro.

Di arancio vestita

Questa LFA in allestimento Nurburgring è omologata per gli USA, ed era stata originariamente venduta per 450.000 dollari. In poco tempo il suo valore è più che raddoppiato, a testimonianza di quanto sia grande l’appeal che circonda questo modello. La LFA si presenta con un vestito in tinta arancione e interni in Alcantara nera, mentre i cerchi in lega sono da 20”.

Dentro vediamo dei sedili riscaldati e regolabili elettricamente in 10 posizioni, con l’Alcantara che si estende al cruscotto, ai pannelli delle portiere, al rivestimento del padiglione e sulla console centrale in fibra di carbonio, di serie per questa versione Nurburgring.

Dotazioni

In questa sportiva nipponica troviamo una placca che certifica il numero di serie LFA 349 sulla paratia posteriore. Inoltre la dotazione comprende anche: un sistema audio surround Mark Levinson a 12 altoparlanti, il bluetooth, il lettore DVD/CD, i comandi vocali, il clima automatico e altro ancora, fra cui un set di valigie Tumi in fibra di carbonio, un telo copriauto, un caricabatteria e i registri di servizio.

Caratteristiche

La carrozzeria è in fibra di carbonio, mentre il telaio è in polimeri rinforzati con carbonio e alluminio. Nella versione Nurburgring quest’auto raggiunge il top della dinamica grazie allo spoiler anteriore in carbonio, canard anteriori sul paraurti e spoiler posteriore fisso, insieme alle sospensioni modificate, cerchi in lega leggera e 10 CV in più.

Il motore è un V10 da 4,8 litri fatto insieme a Yamaha, con valvole e bielle in titanio, pistoni forgiati, lubrificazione a carter secco e doppia fasatura variabile delle valvole VVT-i. La potenza è di 563 CV, scatenata a terra dalle ruote posteriori con un differenziale a slittamento limitato Torsen, mentre il cambio è un sequenziale automatizzato a frizione singola Aisin a sei marce. Una sicura eccellenza, anche a distanza di anni.