BMW M5: in vendita un esemplare di 20 anni mai usato

Tra le berline sportive più iconiche che hanno fatto, e continuano a fare, la stria dell’industria automobilistica, la BMW M5 è sicuramente una delle più note, anche ai meno esperti e appassionati del settore.

Ora sul portale Bring a trailer è apparso un vero gioiello per collezionisti e fan dell’ammiraglia arrabbiata bavarese, una versione del 2001, con oltre 20 anni di vita e praticamente mai usata…

Chi la volesse nel suo garage dovrà però esser pronto ad alleggerire il portafoglio, visto che le offerte dell’asta per ora hanno superato già i 123mila dollari. Circa 108mila euro…

Interni di lusso

L’esemplare è verniciato in nero carbone metallizzato, dotato di fendinebbia, sensori di parcheggio anteriori e posteriori e tetto apribile in vetro. L’abitacolo sfoggia anche pelle Strauss nera che ricopre i sedili sportivi anteriori riscaldati e regolabili elettricamente e il volante. Non mancano gli optional di alta gamma come il climatizzatore automatico bizona e il navigatore.

400 CV di potenza

Sotto il cofano monta l’originale V8 da 4,9 litri da 394 cavalli a 6.600 giri / min e 369 Nm di coppia a 3.800 giri / min, abbinato al cambio manuale a sei marce.

Ma la caratteristica che fa di quest’auto un gioiello è il suo chilometraggio: la berlina tedesca non solo ha avuto un solo proprietario in 20 anni, ma ha percorso meno di 4mila miglia (poco più di 6.000 km). Fortunato chi potrà permettersela.