Lexus LFA: le indiscrezioni sulla seconda generazione

Stando a quanto riportato dalla testata giapponese Best Car, nel corso del 2025 potrebbe debuttare l’erede della hypercar Lexus LFA, dotata della propulsione ibrida Plug-In Hybrid per essere al passo con i tempi.

950 CV di potenza complessiva

Grazie all’abbinamento tra il motore a benzina 4.0 V8 biturbo e i propulsori elettrici dedicati, la nuova Lexus LFA potrebbe essere accreditata della potenza complessiva di 950 CV. Come la precedente, dovrebbe essere prodotta in serie limitata, mentre l’utilizzo della fibra di carbonio renderebbe la massa leggerissima. Inoltre, non è escluso che possa adottare la sigla LFB come denominazione, per sottolineare la successione.

Degna erede

La precedente Lexus LFA è stata svelata al Salone di Tokyo del 2009, mentre la produzione in serie fu limitata a soli 500 esemplari. Era equipaggiata con l’unità a benzina 4.8 V10 aspirata da 560 CV di potenza, sviluppata dal premium brand nipponico in sinergia col partner locale Yamaha.