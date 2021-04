Lexus LFA: un esemplare immacolato all’asta

Ghiotta opportunità per i collezionisti, che potranno aggiudicarsi all’asta un esemplare della Lexus LFA, con meno di 800 chilometri all’attivo. La vendita prenderà forma nell’evento di Amelia Island (Florida), il 22 maggio prossimo, e sarà gestita da RM Sotheby’s: un nome, una garanzia. Le stime della vigilia ballano in un range fra 425mila e 500mila dollari.

Il modello destinato a passare di mano ha la carrozzeria in tinta Steel Grey, utilizzata in sole 11 unità della serie. Questo colore si abbina felicemente al rosso e al nero degli esclusivi interni in Alcantara. Nell’abitacolo si coglie anche un abbondante uso di fibra di carbonio.

La targhetta con il numero di serie, montata tra i sedili, mostra che questa Lexus LFA è l’esemplare numero 430 su 500 vetture prodotte (comprese le 50 dell’edizione speciale Nurburgring). Uno dei punti di forza del lotto proposto da RM Sotheby’s è lo straordinario stato di conservazione, che ne rappresenta un valore aggiunto. Al fortunato acquirente verrà consegnato un gioiello in ottima forma, con cui regalarsi gratificanti emozioni dinamiche.

Fortemente voluta dal CEO Toyota Akio Toyoda, la Lexus LFA è una supercar distante anni luce da quanto proposto storicamente dal marchio nipponico. Il risultato degli sforzi progettuali fu un’auto sportiva i cui tratti, dinamici e vigorosi, sembravano disegnati dalla spada di un samurai. Con la stessa precisione il modello aggrediva le strade di tutto il mondo. Pur essendo una vettura straordinaria, la Lexus LFA non aveva lo stesso appeal delle granturismo europee, specie in considerazione del prezzo.

Con analoga somma si potevano portare a casa dei modelli più prestigiosi, con una lunga tradizione di famiglia. Questo spiega perché ogni dettaglio ricevette attenzioni maniacali. Il motore non delude nemmeno oggi, grazie ai 560 cavalli sprigionati dal V10 aspirato di 4.8 litri di cilindrata, montato in posizione anteriore-centrale e abbinato alla trazione posteriore. Le prestazioni, il suono e il comportamento sono adeguati. Anche la qualità è sublime.

Foto | RM Sotheby’s profilo Facebook