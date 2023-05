Lexus GX 2024: ecco quale potrebbe essere il suo design [RENDER]

Lexus GX 2024 è il futuro SUV di lusso del marchio giapponese del gruppo Toyota che dovrebbe essere presentato ufficialmente entro la fine del 2023. Si tratta della seconda generazione del SUV che è presente sul mercato ormai da 14 anni sebbene abbia ricevuto tempo fa un profondo restyling. Nei giorni scorsi Lexus ha condiviso due immagini che hanno rivelato parte del fronte e del retro del suo nuovo modello. Quello che possiamo vedere è un cofano dalle linee molto muscolose. C’è una somiglianza con la LX che è stata rinnovata quest’anno.

Ecco come potrebbe apparire esteticamente Lexus GX 2024 che forse vedremo entro fine anno

Nella parte posteriore sono visibili meno dettagli, ma riconosciamo l’attuale firma degli altri SUV del marchio. Questo ci mostra una fascia che si estende per tutta la larghezza per ospitare i fari. Inoltre, le lettere Lexus sono ben visibili ed evidenziate sopra di essa. Per il resto, Lexus GX 2024 dovrebbe comunque mantenere la sua configurazione unica, o un corpo montato su un telaio a scala con un sistema 4×4 più tradizionale.

A proposito di questo modello, qui vi mostriamo un render realizzato da Nikita Chuicko per il sito Kolesa in cui l’autore prova ad ipotizzare l’aspetto del nuovo Lexus GX 2024 sulla base delle recenti foto teaser e di quello che fino ad ora è emerso a proposito di questo atteso modello destinato ad avere un ruolo molto importante nella gamma della casa automobilistica giapponese nei prossimi anni. Ricordiamo infine che questo modello di Lexus arriverà anche in Europa nel corso del 2024. Maggiori dettagli su questo SUV potrebbero arrivare già nel corso dei prossimi giorni.