Lexus: nel futuro anche elettriche con cambio manuale

Lexus lavora alacremente per divenire un Brand carbon neutral entro il 2040. Ma diversamente da altri costruttori, non punta esclusivamente sull’elettrico, visto che porta avanti anche il discorso ibrido. Non a caso è stato un marchio precursore nell’elettrificato, intuendo, da subito, le potenzialità delle power unit ibride.

Lexus sta studiando un cambio manuale per le elettriche

La novità più intrigante di Lexus riguarda il cambio manuale accoppiato al motore elettrico. Per adesso è un esperimento viaggiante su una UX 300e appositamente equipaggiata, ma in futuro potrebbe debuttare sui modelli più sportivi del Brand. In pratica, c’è una leva del cambio vera, un pedale della frizione, e tutto è gestito da un software. Insomma, un’idea che potrebbe far felici anche i nostalgici della guida sportiva vecchio stampo, ma non andrebbe ad impattare sull’ambiente, nemmeno in maniera sonora, visto che dall’esterno non sarebbe possibile percepirne l’azione.

Il Brand premium giapponese punta anche su nuove batterie più potenti e leggere