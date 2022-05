Lexus Electrified Sport: protagonista a Goodwood 2022

Dopo essere stata svelata per la prima volta in Giappone, la Lexus Electrified Sport Concept – auto elettrica ad altissime prestazioni – è pronta al suo debutto europeo fissato in occasione del Goodwood Festival of Speed 2022.

Lexus Electrified Sport: strategia Toyota zero emissioni

Erede spirituale della mai dimenticata Lexus LFA, la Electrified Sport è un prototipo di sportiva a zero emissioni facete parte delle 16 vetture 100% elettriche svelate da Akio Toyoda, Presidente di Toyota Motor Corporation, nel dicembre 2021 in Giappone. Questo modello è infatti parte integrante la strategia dell’azienda nipponica che ha come obiettivo la neutralità delle emissioni di carbonio.

Lexus Electrified Sport: autonomia record

La vettura sfoggia proporzioni essenziali e un design audace enfatizzato da una ridotta altezza da terra. Secondo i dati dichiarati dal Costruttore, l’accelerazione, da 0 a 100 km/h, dovrebbe attestarsi sui due secondi, inoltre la vettura potrà contare su un’autonomia record di ben 700 km con una carica di energia. Grazie ai futuri modelli 100% elettrici, Lexus si evolverà in un brand capace di offrire numerose opzioni di guida, sfruttando lo sviluppo delle prestazioni che solo un brand appartenete ad un gruppo sviluppato come Toyota può realizzare. Ilc OStruttor enipponicop ha inoltre dichiarato che svilupperà una vettura sportiva potrebbe adottare la tecnologia delle batterie allo stato solido.

Goodwood Festival of Speed

Ricordiamo che il celebre Goodwood Festival of Speed si svolgerà quest’anno dal 23 al 26 giugno nel parco della Goodwood House nel Sussex, in Inghilterra. La Lexus Electrified Spor Concept farà bella mostra di sé in un’area dedicata ai veicoli elettrificati denominata Electric Avenue.