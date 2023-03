Lexus alla Milano Design Week 2023

Lexus presentarà alla Milano Design Week una nuova installazione dell’artista e architetto newyorkese Suchi Reddy. L’evento milanese rappresenterà per Lexus l’occasione di mostrare al pubblico i prototipi realizzati dai quattro vincitori del Lexus Design Award 2023.

La creazione e i suoi valori

Quando ha creato “Shaped by Air”, Reddy (foto sotto), fondatrice di Reddymade Architecture and Design, si è ispirata alle curve e alla maestria artigianale della Lexus Electrified Sport coupé. L’opera d’arte appare elegante e leggera e pone l’accento su tre valori fondamentali per il Brand di lusso giapponese: la sostenibilità, l’innovazione e l’eccellenza del design. “Shaped by Air” celebra la ricerca verso un design incentrato sull’uomo, a emissioni zero e realizzato in modo impeccabile ed è stata contestualizzata alla location che la ospiterà, il Superstudio di Milano dal 17 al 23 aprile. L’opera presenta un’interpretazione in scala della Lexus Electrified Sport, modellata dalla luce e con forme di foglie verdi vibranti che suggeriscono il movimento attraverso la natura. Queste forme saranno sospese al soffitto come una scultura, richiamando le linee del veicolo e i ritagli di Henri Matisse.

L’impegno di Lexus verso l’arte

Le dichiarazioni di Suchi Reddy esprimono l’intesa tra la sua arte e Lexus: “il continuo impegno di Lexus per l’innovazione e il suo sostegno a un approccio artistico che è una confluenza di arte e design, mi ha portato a immaginare questa esperienza immersiva sia come una scultura che come un’esperienza spaziale multisensoriale”. La scultura fa utilizzo di materiali di consumo riciclati/riutilizzati e trasmette un senso di movimento e guardandola inganna l’attenzione con dei pezzi che sembrano astratti, ma in relatà rivelano la sagoma di un’automobile. Reddy ha inoltre calcolato attentamente l’ambiente dell’installazione per renderlo accogliente, contemplativo e avvolgente, poichè il suo obiettivo è quello di trasmettere ai visitatori della mostra la sensazione di camminare in una foresta con il fruscio delle foglie sotto i piedi. L’evento mostrerà l’ospitalità Omotenashi di Lexus, con una lounge sopraelevata per il riposo e la riflessione.

I quattro prototipi

Accanto all’installazione “Shaped by Air” ci sarà una galleria in cui saranno esposti i prototipi realizzati dai quattro vincitori del Lexus Design Award 2023, i cui concept hanno il dovere di esprimere la bellezza del design come strumento di cambiamento del mondo verso il meglio. Giunto all’undicesima edizione, il premio celebra e promuove i nuovi talenti creativi di tutto il mondo e i vincitori di quest’anno, selezionati tra 2.068 candidature provenienti da 63 Paesi diversi, sono Pavels Hedström (Svezia, trasferitosi in Danimarca), Jiaming Liu (Cina), Temporary Office (Vincent Lai, Singapore e Douglas Lee, Canada, emigrati negli USA) e Kyeongho Park e Yejin Heo (Repubblica di Corea). I designer erano invitati a presentare progetti che anticipassero le sfide del futuro, esprimendo al contempo i principi del brand Lexus di anticipare, innovare e coinvolgere, migliorando la felicità delle persone.