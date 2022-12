Lewis Hamilton: show fumante con la Nissan GT-R [Video]

Lewis Hamilton è il protagonista di un video che sta suscitando molte discussioni sui social. Nel filmato, messo in rete su Instagram dallo stesso asso di Stevenage, si vede il sette volte campione del mondo di Formula 1 mentre si diverte a disegnare della ciambelle in un’area di parcheggio. Teatro dello show, una località non meglio precisata del Giappone.

Arte prodotta con gli pneumatici

Lo strumento per incidere sull’asfalto i frutti delle manovre, col pennello delle gomme, è una Nissan Skyline R4 GT-R. I fotogrammi mostrano alcune fasi dinamiche anche su strade aperte al traffico, ma la parte più scenografica è quella dei donut, prodotti su una distesa d’asfalto destinata alla sosta delle auto.

Il dibattito è aperto

Non sappiamo se Lewis Hamilton abbia riservato per sé lo spazio dove ha prodotto i suoi funambolismi, oppure se questo fosse aperto alla fruizione degli altri automobilisti. In tal caso, il pilota britannico avrebbe dato un pessimo esempio, secondo alcuni commentatori. Penso che abbia preso tutte le precauzioni, altrimenti non avrebbe postato il video, sapendo dei rischi di immagine cui sarebbe andato incontro. Da notare come durante l’azione di Lewis Hamilton a bordo della Nissan Skyline R34 GT-R, anche la leva del cambio della coupé giapponese abbia iniziato a fumare. Roba che non si era mai vista.

Lewis Hamilton si diverte

Lui, nei fotogrammi, sembra molto contento, insieme al suo accompagnatore, che lo riprende dall’interno, ma il titolare dell’autonoleggio cui è intestata la vettura presa in affitto dal campione d’oltremanica lo è meno. Credo che pure le autorità giapponesi e la FIA non siano contenti di queste licenze di guida. Anche la Mercedes potrebbe avere qualcosa da ridire, non solo per la “bravata” ma anche per l’uso di un’auto diversa da quelle a suo marchio. Nel post su Instagram, l’asso di Stevenage ha scritto: “Mi piace solo guidare in pista, ma faccio delle eccezioni”.