Le drag race più stravaganti di sempre [Video]

Le drag race appassionano molta gente, anche se alcuni, impropriamente, le usano per stilare delle scale di valore. Il video odierno, un po’ attempato ma sempre bello, ne propone alcune fra le più pazze di sempre. Sono 11 sfide di grande spettacolarità, che coinvolgono i mezzi più disparati. Si spazia dai carri armati agli scuolabus, dalle auto a razzo ai treni a vapori, passando per i dragster, i camion ed altro ancora. In alcuni casi lo scatto è davvero impressionante. Ci si chiede come facciano i tizi a bordo a sopportare accelerazioni di tale portata.

Possiamo dire che il video propone uno show per tutti i gusti, almeno nell’ambito di questa tipologia di confronti. Diverse volte ci siamo occupati del tema drag race. In tempi recenti abbiamo parlato della lotta al cronometro tra una Corvette C6 da 4000 cavalli e la Ford Mustang Hoonicorn di Ken Block, guidata per l’occasione dalla figlia.

Alcune settimane fa era stato il turno di una Porsche 911 GT2 RS contro una Ducati Panigale. La più spettacolare drag race di cui, però, ci siamo occupati resta forse quella che ha visto affrontarsi la Red Bull F1 RB8, il jet da combattimento F-16 Fighting Falcon, la moto da corsa Kawasaki Ninja H2R, l’aereo di lusso Challenger 605 Private Jet e le Aston Martin Vantage, Lotus Evora GT 410 e Tesla Model S S P100DL.