Oggi vi facciamo gustare un’insolita gara di accelerazione, in tre match, che vede contrapporsi un missile ruotato da 4000 cavalli con trazione posteriore e una belva da 1400 cavalli con trazione integrale. Si tratta, rispettivamente, di una Corvette C6 elaborata in stile dragster e della Ford Mustang Hoonicorn fortemente pepata di Ken Block.

Sulla carta non dovrebbe esserci storia, perché in una drag race come questa, 2600 cavalli di differenza sono un’enormità. Il ragionamento, in linea di principio, non fa una piega, ma nel mondo reale ci sono altri elementi da prendere in considerazione, come lo svantaggio della sola trazione posteriore quando le potenze in ballo sono di questa portata.

Basteranno le due ruote motrici in più della Ford Mustang Hoonicorn, condotta in questo caso da Leah Block, figlia di Ken, per battere la più potente Corvette, condotta da Alex Laughlin? Non vi anticipiamo nulla, per non togliervi il piacere della scoperta. Vi diciamo soltanto che per il confronto non è stata scelta una drag strip ad hoc, ma su un tratto d’asfalto normale, non proprio liscio come un tavolo da biliardo.