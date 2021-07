La drag race estrema di Red Bull: Formula 1, auto, moto e jet [Video]

Le drag race sono uno dei fenomeni del momento. Spesso sono organizzate in modo “artigianale”, ma quando c’è di mezzo la Red Bull, gli effetti speciali sono garantiti. Il video odierno, piazzato sul canale Motorsports di YouTube del noto marchio austriaco, ne offre un’ulteriore conferma, mettendo a confronto, in una gara di accelerazione sul quarto di miglio (circa 400 metri), diversi mezzi al top.

Si spazia dalla Red Bull F1 RB8 al jet da combattimento F-16 Fighting Falcon, passando per la moto da corsa Kawasaki Ninja H2R, l’aereo di lusso Challenger 605 Private Jet e le auto Aston Martin Vantage, Lotus Evora GT 410 e Tesla Model S S P100DL, quest’ultima sottoposta a una preparazione specifica in funzione delle migliori performance. Non sappiamo se quella odierna sia la drag race definitiva, ma se non lo fosse ci si avvicina tanto. Mai avevamo visto una tale miscela di mezzi in una gara di accelerazione.

Non vi anticipiamo nulla sull’esito della sfida, andata in scena all’aeroporto di Instanbul: ci limitiamo a dire che la Tesla scatta benissimo nei primi metri e che il successo è giunto sul filo di lana. Abbiamo stimolato a sufficienza la vostra curiosità? Bene, non vi resta che guardare il video.