Red Bull F1: on board per le strade di Palermo [Video]

Negli scorsi giorni la città di Palermo si è inebriata del rombo di una monoposto Red Bull di Formula 1. I cittadini del capoluogo siciliano stentavano a credere ai loro occhi e alle loro orecchie, anche perché tutto è avvenuto a sorpresa.

Finite le riprese, la scuderia austriaca ha pubblicato sui canali social un video onboard che vuole essere un piccolo antipasto del lavoro finale, battezzato “From Sicily to Monza”, che dovrebbe essere entusiasmante, come confermano gli stessi uomini Red Bull: “Grazie Palermo, ti promettiamo che sarà bellissimo“. Al volante del bolide immortalato nel video c’è il collaudatore Patrick Frischacher, ma con il casco di Max Verstappen, non presente alle riprese perché impegnato in gara a Le Castellet.

Lo spot-cortometraggio ha avuto per set alcuni dei luoghi più iconici di Palermo: i Quattro Canti, Ballarò, il Foro Italico e Mondello, solo per fare qualche nome. Al momento non si hanno “soffiate” sul contenuto del filmato finale, preparato in vista del GP di Monza F1, ma le anticipazioni bastano a far capire che sarà eccezionale e che regalerà un bel ritorno di immagine a Palermo. Ecco a voi il primo video teaser, in attesa del resto. Buona visione!