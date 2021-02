Ferrari F8 Tributo vs McLaren 765LT nella drag race [Video]

Un video mette a confronto la Ferrari F8 Tributo e la McLaren 765LT, ma lo fa appellandosi ad un test che non è molto probante sulle doti complessive di un’auto: una drag race. Oggi simili confronti in accelerazione, molto seguiti negli Stati Uniti d’America, trovano spazio anche nel cuore di tanti europei, trasformandosi quasi in una moda, spinta forse da certi produttori di auto elettriche, che si sono giovati di questo strumento per accreditarsi nell’opinione pubblica con la forza della coppia immediata delle loro creature.

Nel filmato proposto da Hennessey Performance sono messe, l’una accanto all’altra, due auto di marchi rivali del motorsport. Da un lato c’è la Ferrari F8 Tributo, spinta da un motore V8 biturbo da 3,9 litri che sprigiona 720 cavalli di potenza e 770 Nm di coppia, su un peso in ordine di marcia di 1.435 chilogrammi. Dall’altro c’è la McLaren 765LT, spinta da un V8 biturbo di 4.0 litri con 755 cavalli di potenza e 800 Nm di coppia, su un peso di 1.339 chilogrammi. I numeri, nell’ottica della drag race, sono a favore della supercar di Woking, che infatti la spunta sulla creatura di Maranello nel quarto di miglio. A voi i fotogrammi del macht multiplo.