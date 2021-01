Una McLaren 765LT brucia lo 0-60 mph in 2″1 [Video]

Una McLaren 765LT, impegnata in uno dei nastri d’asfalto delle drag race, ha segnato il tempo record di 2″1 nell’accelerazione da 0 a 60 miglia orarie (pari a quasi 97 km/h ed equiparabile al nostro 0-100) e di 9″3 sul quarto di miglio. Si tratta di cifre impressionanti, anche se non sappiamo in che condizioni siano state ottenute. Nel video si parla di auto di serie, quindi i valori letti al cronometro abbassano quelli, già notevolissimi, dichiarati dalla casa di Woking, che parla di uno 0-100 km/h in 2″8, di uno 0-200 km/h in 7″0 e di uno 0-400m in 9″9.

Ricordiamo che la McLaren 765LT è prodotta in soli 765 esemplari numerati, prodotti su ordinazione. Questa “Longtail” offre doti dinamiche e comportamentali d’eccellenza. Del resto si tratta della McLaren Super Series più estrema realizzata fino ad oggi, quindi le cose non potevano andare diversamente.

L’aerodinamica su misura della McLaren 765LT è caratterizzata da pannelli in fibra di carbonio (prodotti per la prima volta presso il McLaren Composites Technology Center di Sheffield) e da un’ala posteriore attiva “Longtail”. La combinazione tra il felice dato alla bilancia (1.229 kg a secco) e la potenza e coppia estrema del motore V8 biturbo da 4,0 litri – rispettivamente 765 CV e 800 Nm – è la miscela alla base dell’incredibile accelerazione del modello. A voi il video. Buona visione!