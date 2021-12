Porsche 911 GT2 RS vs Ducati Panigale: chi vince la drag race? [Video]

Due driver tedeschi si sono confrontati in una drag race con mezzi d’eccezione: una Porsche 911 GT2 RS e una Ducati Panigale V4 S. Le sfide in accelerazione fra auto e moto sono un tema ricorrente nelle discussioni fra gli appassionati, anche fuori dal circuito dei bar. Il video odierno scrive un’altra pagina della saga.

Riuscire a battere un mezzo a due ruote, nello scatto da fermo, è un’impresa ardua anche per le migliori creature a quattro ruote. Sul quarto di miglio sarà più veloce la supercar di Stoccarda o la sportiva di Borgo Panigale? Per scoprirlo, sono entrati in azione Daniel Abt e Matthias Meggle, che si sono seduti al posto di comando della coppia di veicoli.

Vi anticipiamo che, oltre alla classica gara sul quarto di miglio (circa 400 metri con partenza da fermo), andata in scena in due match, si è svolta una sfida con partenza in movimento. Diciamo soltanto che uno dei mezzi si è imposto nettamente nei tre confronti. Avrà vinto la Porsche 911 GT2 RS, con i suoi 700 cavalli su 1830 chilogrammi di peso, o la Ducati Panigale V4 S, con i suoi 214 cavalli su 174 chilogrammi di peso? Per la risposta, guardate il video.