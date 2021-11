Drag race: una Pontiac GTO da 830 CV contro una BMW M8 da 900 CV [Video]

Le sfide in accelerazione e ripresa sono diventate una fonte infinita di video per YouTube. Nel filmato odierno possiamo ammirare il confronto tra versioni pesantemente modificate della BMW M8 Competition e della vecchia Pontiac GTO del 2006. Entrambe montano un motore V8 ed entrambe sono state sottoposte a un vigoroso tuning, che ha fatto impennare la potenza.

Il cuore dell’auto bavarese, elaborato da Steve “Yes That Dinan” Dinan, eroga in questa veste la bellezza di 900 cavalli. Anche il V8 LS3 della Pontiac ha cifre importanti da esibire, perché dopo il tuning cui è stato sottoposto la sua potenza massima tocca quota 830 cavalli. Il confronto, come avrete capito, è fra due auto ben differenti: una stradale di nuova generazione molto dopata, contro una “drifter” un po’ avanti con gli anni.

Naturalmente, entrambe sono molto veloci, ma la BMW M8 Competition resta una macchina confortevole, con interni lussuosi, mentre la Pontiac GTO così trasformata è un’arma da drift, poco attenta al comfort. Volete sapere come è andata a finire la sfida? Non vi resta che guardare il video, perché non vogliamo togliervi il gusto della sorpresa. Diciamo soltanto che i match sono stati tre, uno solo dei quali con partenza da fermo. Buona visione!