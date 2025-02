La leggendaria Lancia Stratos e l’immortale Delta HF Integrale: due regine dei rally in mostra a Bruxelles. La storia gloriosa del rally mondiale rivive all’Autoworld Museum di Bruxelles attraverso un’esposizione straordinaria che celebra le vetture più iconiche di questo sport. Dal 28 febbraio al 21 aprile, i riflettori sono puntati su due autentiche leggende del motorsport italiano: la Lancia Stratos Gr.4 Alitalia del 1974 e la Delta HF Integrale Gruppo A del 1992, entrambe provenienti dalla collezione Stellantis Heritage.

Lancia al Rally Legends

Nel suggestivo scenario del Palais Mondial, la mostra Rally Legends – From Dust to Glory rende omaggio a queste due protagoniste indiscusse che hanno dominato epoche diverse del Campionato Mondiale Rally. La Stratos, che quest’anno festeggia il cinquantenario della sua prima vittoria mondiale, rappresenta una pietra miliare nell’evoluzione delle auto da competizione, essendo stata la prima vettura progettata specificamente per i rally.

Con il suo caratteristico design firmato Marcello Gandini per Bertone e il potente motore Ferrari da 2,4 litri capace di erogare 300 CV, la Stratos ha conquistato tre titoli mondiali consecutivi dal 1974 al 1976. L’inconfondibile livrea Alitalia bianco-rosso-verde è diventata un simbolo dell’eccellenza italiana nel motorsport.

Le gemme di Heritage Hub

Non meno importante è la presenza della Delta HF Integrale, dominatrice incontrastata dei rally tra il 1987 e il 1991. La versione 16V Evoluzione in mostra rappresenta l’apice dello sviluppo tecnologico dell’epoca, con la sua trazione integrale rivoluzionaria e prestazioni che superavano i 300 CV nonostante le restrizioni regolamentari.

Questi due gioielli dell’Heritage Hub di Torino incarnano l’evoluzione del rally mondiale attraverso due decenni cruciali, offrendo ai visitatori un’opportunità unica di ammirare da vicino l’ingegneria e il design che hanno fatto la storia delle competizioni automobilistiche.

L’esposizione, visitabile presso l’Autoworld Museum di Bruxelles, rappresenta un’occasione imperdibile per gli appassionati di auto storiche e per chi vuole rivivere l’epoca d’oro dei rally attraverso due delle sue più significative protagoniste.