Una Lancia Delta HF Integrale Evo 2 del 1993, vera icona dell’automobilismo italiano, è stata venduta all’asta per la cifra record di 230mila euro sulla piattaforma Catawiki. Questa vettura, con soli 48 chilometri percorsi, vanta un precedente proprietario d’eccezione: il leggendario Roberto Baggio. L’intero ricavato dell’asta è stato destinato in beneficenza, rendendo l’evento un trionfo non solo per il collezionismo, ma anche per la solidarietà.

Due icone degli anni ’90

Questo esemplare esclusivo, parte di una serie limitata di 220 unità, ha beneficiato di un restauro meticoloso, supervisionato dal campione mondiale di rally Miki Biasion. Originariamente commissionata per celebrare la conquista del Pallone d’Oro da parte del “Divin Codino” nel 1993, la vettura possiede un valore storico e affettivo unico nel suo genere.

Le caratteristiche tecniche ne sottolineano l’eccellenza: un motore quattro cilindri turbo da 2,0 litri, capace di erogare 211 cavalli, abbinato al celebre sistema di trazione integrale che ha segnato la storia dei rally. Gli interni sono impreziositi da raffinati rivestimenti in Pelle Frau, mentre la carrozzeria si distingue per finiture esclusive, ulteriormente elevando il fascino di questa straordinaria vettura.

Lancia Delta HF Integrale EVO di Roby Baggio: un pezzo straordinario

Il nome Lancia Delta HF evoca immediatamente i fasti del motorsport italiano, con sei titoli mondiali costruttori consecutivi nel campionato rally. Questo esemplare rappresenta una perfetta fusione tra l’eccellenza dell’ingegneria automobilistica e il mondo del calcio, incarnati rispettivamente dalla Lancia e da Roberto Baggio.

L’asta ha segnato un record per il 2024, dimostrando come il collezionismo di auto storiche possa trasformarsi in un gesto concreto di solidarietà. Un evento che unisce passione, storia e finalità benefiche, rendendo questa vendita memorabile per gli appassionati e non solo.