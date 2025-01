La nuova Lancia Delta si prepara a tornare in scena, pronta a riconquistare il cuore degli appassionati e a riaffermare il suo status di icona nel panorama automobilistico italiano. Prevista per il 2028, questa vettura rappresenta un progetto ambizioso e rivoluzionario, come sottolineato dal CEO di Lancia, Luca Napolitano, che la descrive come “geometrica e muscolosa”, incarnando i sogni degli estimatori del marchio.

Lancia Delta, un progetto concreto

Prima del debutto della Delta, il marchio lancerà la Lancia Gamma HF nel 2027, preceduta dalla Gamma nel 2024. Tuttavia, è la Delta a catalizzare l’attenzione di esperti e automobilisti. Sebbene i dettagli tecnici e di design rimangano riservati, le prime anticipazioni indicano che l’auto sarà costruita sulla piattaforma STLA Small di Stellantis, progettata per veicoli fino a 4,4 metri di lunghezza. Questo colloca la Delta nel competitivo segmento C, sfidando rivali come la Volkswagen Golf e l’Audi A3.

La produzione potrebbe essere affidata allo stabilimento di Pomigliano, rafforzando il legame con il Made in Italy. Un’alternativa plausibile è lo stabilimento di Melfi, già impegnato nella produzione della piattaforma STLA Medium, utilizzata per la Lancia Gamma e la Jeep Compass. La piattaforma STLA Small sarà multienergia, offrendo versioni completamente elettriche (BEV) e ibride (MHEV o PHEV), rispondendo così alle esigenze di un mercato sempre più orientato alla sostenibilità.

Un sfida cruciale

Il ritorno della Delta rappresenta una sfida cruciale per Lancia, ma anche un’opportunità per riaffermare la propria identità in un settore automobilistico sempre più competitivo. Gli appassionati attendono con entusiasmo di scoprire come questo modello iconico verrà reinterpretato, sperando che rimanga fedele allo spirito che lo ha reso celebre.