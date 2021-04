Lancia Fulvia Concept: diventerà realtà grazie a Stellantis?

Con la nascita di Stellantis, potrebbe finalmente debuttare la tanto attesa versione di serie della concept car Lancia Fulvia, esposta al Salone di Francoforte dell’ormai lontano 2003. Il design della vettura, ispirato alla gloriosa coupé degli anni ’60, dovrebbe essere applicato alla piattaforma modulare CMP della utilitaria Peugeot 208.

Rappresentativa come la Alfa Romeo 4C

Infatti, la nuova Lancia Fulvia del terzo millennio sarà lunga all’incirca quattro metri, mentre la produzione potrebbe essere limitata annualmente come già è stato fatto per la compatta supercar Alfa Romeo 4C. Inoltre, nel corso della commercializzazione, non sono escluse le versioni speciali, per mantenere alta l’attenzione sulla rediviva coupé.

Non solo a benzina ma anche elettrica

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la gamma della nuova Lancia Fulvia con la carrozzeria coupé dovrebbe ruotare attorno al propulsore a benzina 1.2 Turbo a tre cilindri che garantirà prestazioni interessanti grazie alla massa leggera della carrozzeria. Nello specifico, oltre alla declinazione base da 100 CV di potenza, sarebbero allo studio anche gli allestimenti S da 110 CV, GT da 130 CV ed HF da 155 CV di potenza. Infine, non mancherà la configurazione a propulsione elettrica da 136 CV di potenza con lo specifico allestimento LX.