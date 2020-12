Alfa Romeo 4C Spider 33 Stradale Tributo: la serie speciale che omaggia il mito

Con ogni probabilità, una delle Alfa Romeo più belle e desiderate di sempre è l’iconica 33 Stradale, versione omologata della vettura da corsa Alfa Tipo 33 e opera d’arte su quattro ruote, capace di stupire ed ammaliare anche dopo oltre 50 anni dal suo debutto. Per celebrare questa leggenda, la casa del Biscione lancia l’Alfa Romeo 4C Spider 33 Stradale Tributo, serie speciale realizzata in soli 33 esemplari, tutti riservati al mercato USA. Purtroppo bisogna prendere atto che la “33 Stradale Tributo” rappresenta il canto del cigno della 4C Spider, destinata presto a scomparire a causa delle (discutibili) scelte industriali del Gruppo FCA.

Richiami storici

Dal punto di vista estetico, la 4C Spider 33 Stradale Tributo risulta disponibile esclusivamente con la livrea esterna “rosso Villa d’Este” abbinata ad un set di cerchi in lega cinque fori color grigio-oro che vanta misure da 18 pollici all’anteriore e da 19 al posteriore. L’aerodinamica è stata ottimizzata con un’ala posteriore e gli specchietti laterali impreziositi con gusci in carbonio. Completano l’effetto scenico la feritoia anteriore e il diffusore posteriore in nero pianoforte (optional), il tutto impreziosito dagli stemmi “Centro Stile Alfa Romeo”.

Abitacolo racing

All’interno dell’abitacolo viene accentuato l’animo racing della vettura con l’adozione dei nuovi sedili sportivi rivestiti in pelle scamosciata Dinamica nera e pelle tabacco. Appositi badge sulla plancia identificano il nome e il numero progressivo di questa serie speciale. Gli appassionati potranno inoltre godere di un libro realizzato dal Centro Stile Alfa Romeo che descrive la storia del design della 4C, a partire dalla fase di concept, ma anche sue tecnologie e i materiali utilizzati per la sua realizzazione. Non manca infine anche una emozionante parte dedicata alla storia della 33 Stradale.

Meccanica sopraffina

Dal punto di vista tecnico e meccanico, la 4C Spider 33 Stradale Tributo porta in dote lo scarico Akrapovic a doppia modalità installato centralmente e le sospensioni con assetto da gara. Resta in varia il propulsore quattro cilindri in linea 1,75 litri turbo benzina installato centralmente e capace di sviluppare 237 cavalli e 258 Nm di coppia scaricati sull’asse posteriore tramite il cambio doppia frizione a sei marce. Complice un peso di appena 1.060 kg, al 4C spider brucia lo scatto da 0 a 100 in circa 4,5 secondi e raggiunge una velocità di punta di 258 km/h.

Prezzo

L’Alfa Romeo 4C Spider 33 Stradale Tributo verrà prodotta in soli 33 esemplari, al prezzo di 79.995 dollari l’uno (circa 66.000 euro secondo il cambio attuale).