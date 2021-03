Peugeot 208 PureTech 75 Allure e Allure Pack: i nuovi allestimenti

La Peugeot 208 PureTech 75 arricchisce il ventaglio con l’arrivo dei nuovi allestimenti Allure e Allure Pack. In queste vesti, la vettura del leone transalpino stuzzica altre tentazioni. L’obiettivo del management è quello di aggiungere ulteriore valore alla motorizzazione più apprezzata in Italia: quella a benzina di accesso alla gamma, che si fa apprezzare soprattutto per l’economia di esercizio.

La cifra numerica presente nella sigla del modello esprime la potenza: 75 sono infatti i suoi cavalli. Quanto basta per avere una buona verve, contenendo le spese. Il bollo, infatti, non dissangua ed oggi, si sa, il risparmio è importante. Apprezzabile, in quest’ottica, l’efficienza dell’unità propulsiva, che consuma davvero poco: la casa dichiara una sete per 100 km nel ciclo combinato (standard WLTP) di soli 5,1 litri. Ciò equivale a quasi 20 chilometri per litro di carburante: roba da diesel, verrebbe da dire. Il tutto con un’omologazione Euro 6d.

Per le sue caratteristiche, la Peugeot 208 PureTech è adatta anche ai neopatentati, ottimizzando le finanze domestiche, senza particolari rinunce. Scopriamo allora i due nuovi allestimenti previsti per questa vettura francese di segmento B, con l’elenco delle relative dotazioni.

Peugeot 208 PureTech 75 Allure

In questa veste, la dotazione dell’auto cresce di livello. spingendosi più in alto. Il merito è dell’aggiunta di importanti accessori, come il climatizzatore automatico, gli alzacristalli elettrici posteriori, il retrovisore interno elettrocromatico, i retrovisori esterni ripiegabili elettricamente, il freno di stazionamento elettrico, l’avviamento senza chiavi ed i sensori di parcheggio posteriori. Sul piano estetico, un ruolo distintivo tocca ai cerchi in lega da 16″ modello SOHO. A fare la differenza ci pensano anche i fari posteriori a LED e i vetri posteriori oscurati. Il prezzo di listino è di 18.700 euro.

Peugeot 208 PureTech 75 Allure Pack

Qui si va ancora oltre, con un allestimento ulteriormente impreziosito. Le aggiunte sono significative sul fronte della sicurezza, grazie al Peugeot Connect SOS & Assistance e al sistema automatico di frenata anticollisione giorno e notte Autonomous Emergency Braking System 3. Fra gli altri plus di questa specifica dotazione, la telecamera di retromarcia a 180° VisioPark e la presenza del quadro strumenti digitale 3D al posto della strumentazione analogica con display centrale a colori. Il prezzo di listino della Peugeot 208 PureTech, in questo allestimento, è pari a 19.500 euro.