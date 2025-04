Design intramontabile, linee futuristiche e un’eredità che continua a influenzare il mondo del design automobilistico. La Lancia Flaminia Loraymo del 1960, un pezzo unico nato dal genio creativo di Raymond Loewy, sarà al centro dell’attenzione durante il prestigioso Festival Car 2025. Questo evento, dedicato alle auto d’epoca, si terrà dal 26 al 28 settembre a Revigliasco Torinese, celebrando il fascino senza tempo delle vetture storiche.

Presente all’Heritage Hub di Stellantis

Questa straordinaria automobile, parte della collezione Heritage Hub di Stellantis, non sarà solo esposta fisicamente durante la manifestazione, ma la sua silhouette inconfondibile sarà anche protagonista della locandina ufficiale dell’evento. Tale opera grafica nasce dalla collaborazione creativa con lo IED Torino, unendo il passato e il presente del design italiano in un’unica visione.

La Lancia Flaminia Loraymo rappresenta un capitolo cruciale nella storia del design automobilistico italiano. Realizzata nel 1960 dalla carrozzeria torinese Rocco Motto su base meccanica Flaminia Coupé, questa fuoriserie incarna perfettamente la visione innovativa di Raymond Loewy, celebre designer noto anche per aver ideato la leggendaria bottiglia della Coca-Cola. Tra le sue caratteristiche distintive spiccano la calandra “sorridente” e soluzioni aerodinamiche all’avanguardia per l’epoca, che hanno reso questa vettura un simbolo di eleganza e avanguardia tecnica.

Protagonista al Festival Car 2025

Il Festival Car 2025, inserito nel calendario internazionale FIVA, offrirà ai visitatori un viaggio nel tempo, immergendoli in un’atmosfera unica. Il programma dell’evento inizierà il 26 settembre con una visita al suggestivo Castello Reale di Moncalieri, per poi culminare il 28 settembre con il celebre Concorso d’Eleganza. Durante questa giornata, le strade del borgo piemontese si trasformeranno in una galleria d’arte a cielo aperto, dove sarà possibile ammirare autentici capolavori su quattro ruote, ognuno con una storia unica da raccontare.

Nel frattempo, il Heritage Hub di Torino, dove solitamente è custodita la Lancia Flaminia Loraymo, continua a essere un punto di riferimento per gli appassionati di auto storiche. Questo spazio espositivo ospita oltre 300 vetture iconiche, tra cui la celebre sezione “The Rally Era”, dedicata alle leggendarie auto da competizione Lancia come Fulvia HF, Stratos e Delta Integrale. Un vero e proprio tempio per gli amanti della storia dell’automobile.

A sottolineare il legame tra tradizione e innovazione, il marchio Lancia torna a far parlare di sé nel mondo dei rally con il debutto della Nuova Ypsilon Rally4 HF. Questa vettura, che sarà protagonista del Campionato Italiano Rally 2025, è equipaggiata con un motore turbo da 212 cavalli e sfoggia un design che rende omaggio alle glorie del passato. Una chiara testimonianza della continuità dell’eredità sportiva del brand.

Il Festival Car 2025 si preannuncia come un appuntamento imperdibile per gli appassionati e i collezionisti di auto d’epoca. Un’occasione unica per celebrare l’eccellenza del design automobilistico italiano, ammirando alcuni dei suoi esempi più prestigiosi e lasciandosi ispirare da un’eredità che continua a brillare nel tempo.