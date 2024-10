Ecco l’esclusiva Alfa Romeo 4C Collezione GT “Nicola Larini” di Stellantis Heritage

Nasceranno sulla base di tre esemplari esistenti dell’Alfa Romeo 4C, per celebrarne il fascino pistaiolo, collegandole al nome di un pilota che apprezza tanto questo modello del “biscione”. Stellantis Heritage presenta l’esclusiva 4C – Collezione GT “Nicola Larini”. Un modo per onorare il legame indissolubile del marchio con un driver di grande livello, che ha portato la casa milanese al successo nel DTM 1993, quando divenne campione con la 155 V6 TI.

Ciascuna vettura di questa serie speciale, come si vede nelle ricostruzioni grafiche, è caratterizzata da una livrea specifica. I colori scelti (Verde Pino, Rosso Prugna e Giallo Ocra) attingono dalla palette storica e si ispirano alle colorazioni originali delle iconiche Giulia GT e GTV degli anni ’70, leggermente rivisti per adattarli meglio al nuovo corpo vettura. Ai clienti, la possibilità di personalizzare ulteriormente il proprio gioiello a quattro ruote con la firma di Nicola Larini su cofano e plancia.

Ovviamente anche l’abitacolo riceverà i suoi adattamenti, con una selleria specifica. Gli interni avranno un’impronta più racing e ancora più focalizzata sulla guida sportiva, con l’impiego di una microfibra nera, che elimina i riflessi nocivi sul parabrezza e regala maggior grip sul volante.

Come dicevamo, il pilota toscano cui è dedicata questa interpretazione esclusiva dell’Alfa Romeo 4C, è sempre stato un ammiratore del modello, ormai da tempo uscito di produzione. Lui ne apprezza tanto i pregi: leggerezza, velocità, reattività e tenuta di strada. Ecco le sue parole: “Sul circuito del Balocco ho avuto modo di testarla a ritmo sostenuto. Non ho mai provato una macchina così facile da gestire alle alte velocità, ed è la cosa più importante quando hai a che fare con vetture prestazionali. Credo che rimarrà nel cuore di tutti gli appassionati”.

Le tre esclusive Alfa Romeo 4C “Nicola Larini” nasceranno nell’ambito del programma “Reloaded by Creators” di Stellantis Heritage. Come dicevamo, saranno il frutto della trasformazione di esemplari esistenti. Una bella opportunità per i collezionisti e gli appassionati del marchio. L’auto, già ordinabile, sarà prodotta, certificata e venduta direttamente dal dipartimento Heritage di Stellantis che tutela e conserva il patrimonio storico di Alfa Romeo, FIAT, Lancia e Abarth.

Ricordiamo che l’Alfa Romeo 4C ha riportato il layout della 33 Stradale nella produzione del “biscione”, con il suo motore posteriore, abbinato alla trazione sullo stesso asse. Il cuore che ne anima le danze non deriva da un’unità da corsa, come sulla più corpulenta e frazionata coupé storica. Qui la spinta fa capo a un 4 cilindri turbo a iniezione diretta, con basamento in alluminio, da 1.750 cm³, che sviluppa una potenza massima di 176 kW (240 CV), su un peso a vuoto di soli 895 kg, reso possibile dall’uso di una monoscocca in fibra di carbonio.

L’accelerazione da 0 a 100 km/h viene liquidata in soli 4.5 secondi, mentre la velocità massima si spinge oltre la soglia dei 250 km/h. Dal punto di vista del piacere di guida, l’Alfa Romeo 4C è molto più chirurgica della 8C Competizione, anche se meno nobile, bella, esclusiva e sonora.