Con l’Alfa Romeo 4C sbaglia l’ingresso in curva e va in off-road | Video

Il video odierno mostra l’escursione sul terreno di un’Alfa Romeo 4C, durante lo svolgimento della Loton Park Hillclimb. Nella breve clip si percepisce l’estrema fiducia del conducente sulle doti dinamiche del mezzo, dimenticando le leggi della fisica. Impossibile affrontare una curva, neppure troppo impegnativa, per l’eccessiva velocità di avvicinamento.

Perso il grip, l’unica via di fuga è fuori dal manto bituminoso, con la speranza di limitare i danni. La dolcezza del rilievo aiuta il buon esito dell’operazione, con l’auto apparentemente incolume. A confortare questa ipotesi, oltre ai fotogrammi che ne ritraggono la carrozzeria, provvede la pronta ripresa della corsa, una volta recuperata la strada.

In casi del genere, forse, converrebbe fermarsi a riflettere, ma l’adrenalina e la voglia di mettersi alle spalle la paura e…la brutta figura, spingono a rimettersi subito in gioco. Probabilmente è la scelta corretta, a condizione di avere la giusta lucidità mentale, altrimenti si rischia di strafare e di commettere altri errori.

Incolpevole protagonista della disavventura di cui vi abbiamo raccontato è stata, come dicevamo, un’Alfa Romeo 4C, auto sportiva a lungo attesa dagli appassionati del marchio milanese. Questa creatura del “biscione“, prodotta dal 2013 al 2021, può essere vista come una sorta di supercar in scala.

L’estetica è esuberante, ma non è fumo negli occhi. Qui c’è anche tanta sostanza, a partire dal telaio monoscocca in fibra di carbonio, nato in partnership con Dallara. La sua presenza concorre significativamente al peso ridotto della vettura, il cui dato alla bilancia è di soli 895 chilogrammi a vuoto.

Facile intuire il tenore prestazionale infuso a questo leggerissimo corpo dal piccolo ma vigoroso motore a quattro cilindri turbo da 1.750 centimetri cubi di cilindrata, in grado di sviluppare 240 cavalli di potenza massima. Così l’Alfa Romeo 4C riesce a bruciare lo scatto da 0 a 100 km/h in 4.5 secondi e a spingersi fino alla soglia dei 260 km/h di punta velocistica. Ora, però, la parola passa al video.