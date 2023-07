Alfa Romeo 4C: per festeggiare i suoi 10 anni sarà realizzata versione unica [VIDEO]

Alfa Romeo 4C è stata lanciata nel 2013. Dunque quest’anno la celebre sportiva compatta del Biscione festeggia 10 anni. Per festeggiare nel migliore dei modi questo importante anniversario il dipartimento Heritage ha annunciato che realizzerà una versione speciale di questo modello sotto la supervisione diAlessandro Maccolini del Centro Stile Alfa Romeo. Si tratta del cosiddetto progetto “Alfa Romeo 4C Designer’s Cut”. Oltre a comunicare ciò la casa automobilistica del Biscione ha pure pubblicato su YouTube una video intervista ad Alessandro Maccolini che ripercorre la storia della celebre super car compatta a due posti con motore centrale e trazione posteriore.

Alfa Romeo 4C: per i suoi primi 10 anni Heritage comunica che realizzerà one-off

Nel video quindi Alfa Romeo 4C viene mostrata in tutto il suo splendore e vengono raccontati tutti i dettagli che caratterizzano questa auto e che la rendono un piccolo gioiellino. Per realizzare questa one-off Maccolini ha raccontato che si ispirerà a tre diversi filoni che fanno riferimento alla storicità, alla sportività e alla tradizione del Biscione. Con l’Alfa Romeo 4C Designer’s Cut il dipartimento Heritage prosegue il discorso iniziato lo scorso anno con l’Abarth Classiche 1000 SP.

Alfa Romeo 4C è stata mostrata per la prima volta nel 2011 con una concept car che fu presentata al Salone dell’auto di Ginevra. Dato il grande successo ottenuto nel 2013 la casa automobilistica del Biscione decise di avviare la produzione di questo modello che ha fatto parte della gamma dello storico marchio milanese per molti anni. Ricordiamo infine che una delle caratteristiche principali di questa auto è la presenza di un motore turbo a 4 cilindri a iniezione diretta e basamento in alluminio che produce 240 CV.