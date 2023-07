Alfa Romeo registra una crescita straordinaria nel primo semestre 2023

Alfa Romeo ha chiuso il primo semestre 2023 con numeri da record n Italia, confermando il suo trend positivo iniziato nel 2021. Il marchio italiano ha infatti registrato una crescita delle vendite notevole nel nostro paese grazie all’ottimo andamento del SUV Tonale ma anche delle nuove Giulia e Stelvio che dopo il restyling sembrano anche loro mostrare un notevole miglioramento. Anche le recenti Giulia e Stelvio Quadrifoglio al loro debutto sul mercato italiano hanno subito mostrato il gradimento dei tanti appassionati della casa automobilistica del Biscione presenti nel nostro paese.

Alfa Romeo vola in Italia nel primo semestre 2023: raddoppia le immatricolazioni ed è il brand premium che cresce di più

La quota di mercato di Alfa Romeo a giugno è arrivata al 2,2 per cento del totale. Si tratta di una crescita importante, un dato che non si vedeva da oltre tre anni. Le vendite della casa milanese sono praticamente raddoppiate nei primi sei mesi dell’anno rispetto allo stesso periodo del 2022. Inoltre Tonale con oltre 2.300 immatricolazioni ha raggiunto il primo posto assoluto nelle vendite di SUV di segmento C nel nostro paese. Molto bene anche Stelvio che cresce di mese in mese e ha raggiunto una quota di mercato dell’11 per cento nel segmento dei D SUV.

Alfa Romeo per via di questi risultati si conferma come il marchio premium che cresce di più nel nostro paese. Ovviamente contenti i dirigenti del Biscione con il Managing Director Raffaele Russo che si detto orgoglioso e contento di questi risultati e di fare parte di un brand con una storia tanto importante fatta di passione e di forti emozioni. Insomma ottime notizie per il brand che il gruppo Stellantis vuole trasformare nel suo marchio premium globale.