Alfa Romeo è al 1° posto tra i marchi premium nella classifica che misura la qualità

Alfa Romeo ha conquistato il primo posto tra i marchi premium secondo il sondaggio J.D. Power Initial Quality Study (IQS) 2023. Si tratta di uno dei riconoscimenti più prestigiosi nel settore automobilistico, che misura la qualità delle auto nei primi 90 giorni di utilizzo da parte dei clienti.

Il sondaggio J.D. Power IQS 2023 ha coinvolto oltre 110.000 proprietari di auto immatricolate tra novembre 2022 e febbraio 2023 negli Stati Uniti, che hanno valutato diversi aspetti delle loro vetture, come il design, la meccanica, l’elettronica e le funzionalità. Il punteggio è espresso in termini di problemi riscontrati per ogni 100 veicoli (PP100), con un valore inferiore che indica una maggiore qualità.

Alfa Romeo ha ottenuto un punteggio di 76 PP100, migliorando di ben 25 punti rispetto al 2022 e superando tutti i marchi premium concorrenti. Si tratta di un risultato eccezionale, che dimostra l’attenzione del marchio italiano alla soddisfazione dei clienti e alla qualità dei suoi prodotti. Da segnalare inoltre che il SUV di segmento D Stelvio ha ottenuto il miglior risultato posizionandosi al 1° posto nel segmento dei SUV premium.

Insomma un’ottima notizia per Alfa Romeo che sembra fare grossi passi in avanti sul fronte della qualità. Del resto si tratta di un aspetto su cui punta forte la nuova dirigenza del Biscione sotto Stellantis con in testa il CEO Jean-Philippe Imparato che in più di una occasione ha detto di voler migliorare notevolmente questo aspetto su cui si baseranno le future novità della gamma dello storico marchio milanese.