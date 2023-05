Nuova Alfa Romeo Stelvio: tante novità con la futura generazione [RENDER]

Nuova Alfa Romeo Stelvio dovrebbe arrivare nel 2026. Si tratta della seconda generazione del SUV di Alfa Romeo che subirà una profonda revisione con l’arrivo della futura generazione. Innanzitutto il SUV di segmento D del Biscione sarà solo elettrico. Come sappiamo Alfa Romeo ha deciso di rendere la sua gamma di auto elettrica al 100 per cento in Europa entro il 2027. Dunque anche Stelvio subirà la stessa sorte di Giulia e delle altre auto del Biscione.

Profonda revisione con la seconda generazione per la nuova Alfa Romeo Stelvio

La nuova Alfa Romeo Stelvio sarà prodotto sempre in Italia, molto probabilmente presso lo stabilimento di Cassino nel Lazio dove viene prodotta anche l’attuale generazione. La notizia non è stata ufficialmente confermata da Stellantis ma sembra certa dato che di recente abbiamo saputo che proprio a Cassino nei prossimi anni verranno prodotte auto elettriche su piattaforma STLA Large che è proprio quella scelta per la seconda generazione del SUV di Alfa Romeo.

A proposito della nuova Alfa Romeo Stelvio 2026, qui vi mostriamo un render pubblicato dal canale di YouTube Motors che ipotizza quello che potrebbe essere l’aspetto di questo modello quando finalmente farà il suo debutto nel corso dei prossimi anni. Ricordiamo che Stelvio non sarà la prima Alfa Romeo completamente elettrica.

Già nel 2025 infatti sarà la berlina Giulia ad avere il privilegio di essere la prima Alfa Romeo 100 per cento elettrica. Quanto alla gamma dei motori del SUV si vocifera che andrà dai 350 cavalli della versione base fino ai circa 1.000 cavalli della top di gamma Quadrifoglio. Sul nuovo design del modello si sa ancora poco ma ipotizziamo che non ci saranno stravolgimenti. Più che di una rivoluzione si tratterà di una evoluzione.